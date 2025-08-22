¿Y ahora? Se quiso ir, pero Nicolás Larcamón todavía cree en él y se quedaría en Cruz Azul

Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul después de que el tiempo se agotara, pues tanto la directiva celeste y de Inter Miami no llegaron a un acuerdo y el mercado de fichajes de la MLS cerró el jueves 21 de agosto. Por ello, Nicolás Larcamón muy probablemente contará con el argentino para el Apertura 2025 a quien recibe con los brazos abiertos tras su fracaso por marcharse del club. Esta es la verdadera razón del por qué el defensa no llegó a las Garzas .

El entrenador argentino, quien sorprendió a todos al responder a insultos , declaró en conferencia de prensa que es una gran noticia que el zaguero central se quede en la institución, aunque aún existe la posibilidad de que se marche a otro equipo de la Liga BBVA MX o al futbol europeo.

Gonzalo Piovi no se irá a Inter Miami, por lo que Nicolás Larcamón declaró que confía en que hará un buen trabajo en caso de quedarse en Cruz Azul

“Todavía está el mercado abierto y sabemos cómo es en el futbol. No podemos dar confirmación o sentencia de nada. Estoy seguro de que si termina quedándose sería una gran noticia para nosotros”, refirió Larcamón tras la caída del traspaso de Piovi a Inter Miami.

El técnico agregó que el no ir a Inter Miami y quedarse en Cruz Azul no afectará en el rendimiento de Gonzalo, ya que es un jugador profesional: “Más allá de las expectativas que pudo generar esta situación con él, confió enormemente en el profesional que tenemos, por lo que ha demostrado en la semana. Siempre mostró una disposición espectacular”.

Las posibles consecuencias de la caída del fichaje de Gonzalo Piovi y su estadía en Cruz Azul

Gonzalo Piovi se ilusionó con llegar a Inter Miami y jugar junto a Lionel Messi, pues inclusive el astro argentino le habló por teléfono para invitarlo al proyecto del equipo. Durante las negociaciones se informó que el defensa central intervino, a fin de que Cruz Azul lo dejara ir a la MLS.

Sin embargo, el fichaje del argentino se cayó luego de que ambas directivas no llegaran a un acuerdo, ya que la Máquina exigía 7 millones de dólares (130.3 millones de pesos), dinero que las Garzas intentaron negociar, pero al final de cuentas el tiempo se acabó y el mercado de traspaso cerró en la liga estadounidense.

Esta situación puede afectar en el rendimiento de Piovi en caso de que se quede en Cruz Azul, ya que aún tiene opción de buscar otro mercado como la Liga BBVA MX o el futbol europeo, cuyos registros cierran el 12 y 1 de septiembre, respectivamente.