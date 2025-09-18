¿Y ahora? Rayados de Monterrey y Cruz Azul están en aprietos por esta regla de la Liga BBVA MX

Rayados y Cruz Azul son los mejores equipos del Apertura 2025 hasta el momento, pues se ubican en el primer y segundo lugar de la Tabla General tras la jornada 8 . Sin embargo, los clubes están en aprietos y pueden recibir sanciones tanto económicas como deportivas, ya que ambos no han cumplido con la regla de menores.

Monterrey y la Máquina se ubican al fondo de la tabla de los clubes que no han contemplado la regla al no darle minutos a futbolistas mexicanos menores de 22 años. Al conjunto regio le faltan 600 minutos, mientras que al club de la Noria 709 minutos, los cuales pueden comenzar a disminuir para la jornada 9 que arranca con el Viernes Botanero .

Rayados A Rayados de Monterrey le faltan 600 minutos para completar la regla de menores

¿En qué consiste la regla de menores en la Liga BBVA MX?

La Liga BBVA MX impuso la regla de menores, la cual consiste en que los 18 equipos le den más oportunidades a sus canteranos, por ello deben acumular un mínimo de 1,170 minutos con jugadores que tengan menos de 22 años, pues de lo contrario pueden recibir sanciones económicas y deportivas.

Hasta el momento, los únicos clubs que ya cumplieron con la regla, a falta de 9 jornadas por disputarse, son Puebla, León, Pachuca y Chivas. Este último equipo es el que más minutos puede sumar, ya que juega con futbolistas mexicanos.

Club de Futbol Cruz Azul Cruz Azul tiene que completar 709 minutos, si no quiere recibir una sanción, ya sea económica o deportiva

¿Qué sucede si Rayados y Cruz Azul no cumplen con la regla?

Rayados y Cruz Azul pueden caer en la Tabla General del Apertura 2025 de no cumplir con la regla de menores, pues pueden recibir como sanción la reducción de 3 puntos.

La Liga BBVA MX también puede despojar a Monterrey y la Máquina del 15 por ciento de los recursos financieros que reciben como concepto de derechos de formación en caso de que vendan a un mexicano al extranjero, además de una posible sanción económica.