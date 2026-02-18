Ya hemos probado la Temporada 2 de Battlefield 6: más agresiva, más táctica y mejor balanceada

La Temporada 2 de Battlefield 6 ya está en marcha y, tras probar sus principales novedades, queda claro que el enfoque es directo: pulir sistemas, acelerar el ritmo competitivo y reforzar la identidad táctica que la comunidad pedía desde el lanzamiento.

Uno de los puntos más fuertes es el nuevo mapa multijugador, diseñado con mayor verticalidad y líneas de visión más cerradas que favorecen enfrentamientos intensos sin perder espacios estratégicos para francotiradores y escuadras coordinadas. La distribución de objetivos ahora incentiva rotaciones más dinámicas y castiga menos a los equipos que pierden el primer punto, algo que mejora el flujo general de la partida.

En cuanto al gunplay, se sienten ajustes importantes en retroceso y tiempo para matar (TTK). Las armas de asalto ahora tienen un comportamiento más consistente a media distancia, mientras que las SMG dominan claramente en combates cerrados. El balance general parece más estable que en la Temporada 1, aunque todavía hay combinaciones de accesorios que podrían convertirse en meta dominante si no se ajustan pronto.

Los vehículos también recibieron cambios relevantes. Se perciben menos opresivos frente a la infantería gracias a ajustes en blindaje y tiempos de reutilización, lo que devuelve protagonismo al juego en escuadra. Esto fortalece uno de los pilares históricos de la franquicia: la coordinación táctica.

En el apartado técnico, el rendimiento es más sólido. Las caídas de frames en momentos de alta destrucción han disminuido y la estabilidad del matchmaking muestra mejoras claras. A nivel visual, no hay revolución, pero sí optimización.

¿Es una temporada transformadora? No necesariamente. Pero sí es una actualización inteligente que corrige, afina y fortalece el núcleo jugable. Si la Temporada 1 fue una declaración de intenciones, la Temporada 2 demuestra que el estudio está escuchando a la comunidad.

