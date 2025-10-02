Yankees y Medias Rojas definen todo en un Juego 3 histórico en el Bronx

La Serie de Comodines de la Liga Americana entre Yankees y Medias Rojas llega a su punto máximo este jueves.

Tras la dramática victoria de Nueva York 4-3 en el Juego 2, la rivalidad más intensa del beisbol se resolverá en un duelo de eliminación directa en el Yankee Stadium, con dos protagonistas inesperados en la lomita: el novato derecho Cam Schlittler por los Bombarderos del Bronx y el joven zurdo Connelly Early por Boston.

Schlittler, el sueño improbable de un novato

El destino quiso que la responsabilidad más grande de los Yankees en años cayera en el brazo de Cam Schlittler, un pitcher de 24 años nacido en Walpole, Massachusetts, hijo de un jefe de policía y criado en territorio hostil: la tierra de los Medias Rojas.

Tras comenzar 2025 en Doble-A, su ascenso ha sido meteórico. Hoy, apenas con 14 aperturas en Grandes Ligas, será el encargado de mantener vivas las esperanzas de Nueva York.

Schlittler (4-3, 2.96 de efectividad) llega inspirado. Su última salida fue una joya contra Baltimore, en la que dominó durante siete entradas y ponchó a nueve.

Aunque nunca ha enfrentado a Boston en MLB, conoce lo que representa el escenario: un duelo de vida o muerte ante el rival eterno.

Por su parte, Connelly Early (1-2, 2.33 de efectividad) subirá al montículo para Boston tras la lesión de Lucas Giolito.

El zurdo de 23 años apenas debutó en septiembre, pero ha mostrado serenidad en cada presentación. Su combinación de pitcheos y calma bajo presión son las cartas fuertes de un lanzador que busca escribir su propia historia en octubre.

Rivalidad al rojo vivo: una cita con la historia

La tensión no podría ser mayor. Los Yankees confían en la producción de Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Ben Rice, mientras que Boston espera que Trevor Story, Masataka Yoshida y Jarren Durán sigan encendidos.

Los bullpens estarán disponibles casi por completo, y la experiencia de Aroldis Chapman por un lado y David Bednar por el otro podría ser determinante.

El dato lo dice todo: será la sexta ocasión en que ambos equipos se crucen en playoffs.

Desde 2004, Boston ha eliminado a Nueva York en tres ocasiones consecutivas, y los Yankees saben que romper esa racha sería un golpe simbólico tan fuerte como avanzar a la siguiente ronda.

El juego está pactado para las 6:08 de la tarde de este jueves, tiempo del centro de México. Una noche de nervios, drama y pura historia está garantizada en el Bronx.