deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Yankees y Medias Rojas definen todo en un Juego 3 histórico en el Bronx

La serie entre Yankees y Red Sox en la ronda de comodín de la Liga Americana finaliza este jueves con el juego 3 en el Yankee Stadium. Early contra Schlittler

Yankees.jpg
Foto: @Yankees
Eder G. Calderón Juárez
Home Run Azteca
Compartir

La Serie de Comodines de la Liga Americana entre Yankees y Medias Rojas llega a su punto máximo este jueves.

Tras la dramática victoria de Nueva York 4-3 en el Juego 2, la rivalidad más intensa del beisbol se resolverá en un duelo de eliminación directa en el Yankee Stadium, con dos protagonistas inesperados en la lomita: el novato derecho Cam Schlittler por los Bombarderos del Bronx y el joven zurdo Connelly Early por Boston.

¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast

Schlittler, el sueño improbable de un novato

El destino quiso que la responsabilidad más grande de los Yankees en años cayera en el brazo de Cam Schlittler, un pitcher de 24 años nacido en Walpole, Massachusetts, hijo de un jefe de policía y criado en territorio hostil: la tierra de los Medias Rojas.

Te puede interesar: Lamont Roach Jr, posible rival del Pitbull Cruz, solo tiene una derrota en su carrera; ¿quién es?

Tras comenzar 2025 en Doble-A, su ascenso ha sido meteórico. Hoy, apenas con 14 aperturas en Grandes Ligas, será el encargado de mantener vivas las esperanzas de Nueva York.

Schlittler (4-3, 2.96 de efectividad) llega inspirado. Su última salida fue una joya contra Baltimore, en la que dominó durante siete entradas y ponchó a nueve.

Aunque nunca ha enfrentado a Boston en MLB, conoce lo que representa el escenario: un duelo de vida o muerte ante el rival eterno.

Por su parte, Connelly Early (1-2, 2.33 de efectividad) subirá al montículo para Boston tras la lesión de Lucas Giolito.

El zurdo de 23 años apenas debutó en septiembre, pero ha mostrado serenidad en cada presentación. Su combinación de pitcheos y calma bajo presión son las cartas fuertes de un lanzador que busca escribir su propia historia en octubre.

Rivalidad al rojo vivo: una cita con la historia

La tensión no podría ser mayor. Los Yankees confían en la producción de Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Ben Rice, mientras que Boston espera que Trevor Story, Masataka Yoshida y Jarren Durán sigan encendidos.

Los bullpens estarán disponibles casi por completo, y la experiencia de Aroldis Chapman por un lado y David Bednar por el otro podría ser determinante.

El dato lo dice todo: será la sexta ocasión en que ambos equipos se crucen en playoffs.

Desde 2004, Boston ha eliminado a Nueva York en tres ocasiones consecutivas, y los Yankees saben que romper esa racha sería un golpe simbólico tan fuerte como avanzar a la siguiente ronda.

Te puede interesar: WWE: ¿Quién es Paul Heyman, a qué luchadores ha representado y por qué es una leyenda de la empresa?

El juego está pactado para las 6:08 de la tarde de este jueves, tiempo del centro de México. Una noche de nervios, drama y pura historia está garantizada en el Bronx.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Eder G. Calderón Juárez

Te Recomendamos

DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (4).jpg
Home Run Azteca
¡Diablos Bicampeones! Conquistan la Serie del Rey y logran el título 18 en la LMB
×
×