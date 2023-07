Himnos del Deporte: “Your Love” de The Outfield

Los años 80s, el rock y los jardines del parque de pelota, la combinación perfecta para darle amor a unos Himnos del Deporte de época para el Rey de los Deportes. En 1985, la euforia beisbolera vio a los Royals de Kansas City ganar la Serie Mundial, y a la par, The Outfield se posicionó en el home plate de las listas musicales gracias al éxito “Your Love”.

¿Cómo es que una banda inglesa, proveniente de un país %100 futbolero, cambió los jardines de la línea de meta por el diamante beisbolero? La respuesta la dio el vocalista y bajista, Tony Lewis, al confirmar que “les encanta el futbol” pero que un trasfondo musical que vincula a la banda al peculiar sonido del rock estadounidense por aquellos años (de ahí a que fueron más populares en Norteamérica que en su país):

“La pandilla de la película “The Warriors” se llamaba “The Baseball Boys”, e iban por la calle golpeando a todos en la cabeza con un bate, y no había otra conexión que el deporte. Pero cuando hablamos del tema con la disquera estadounidense, nos dijeron: No pueden usar un nombre como “Los Baseball Boys” en los Estados Unidos, porque es el deporte nacional. Así que lo cambiamos a “The Outfield”, porque son tres peloteros en los jardines, y nosotros éramos tres, así que tenía sentido.”

El álbum “Deep Play” de la mitad de los 80s (1985), literalmente hacia fuertes alusiones al pasatiempo nacional estadounidense, desde el título que significa jugar profundo en los jardines, hasta logo de la banda que simula a un diamante de beisbol.

Hablando del beis, en las montañas rocosas de Colorado se escucha “Your Love” en cada partido local de los Rockies, gracias a una barba roja que se acerca a batear bajo la siguiente presentación: “Ahora en la caja de bateo: El jardinero central, el número 19, Charlie Blackmon.”



Al respecto, el jardinero de la novena de Colorado explicó la razón que lo vincula a esta pegajosa canción:

“Mi canción (para batear) es “Your Love” de The Outfield, es una de las favoritas de la fanaticada. En mi mente, yo la disfruto ("Your Love” de The Outfield) porque al final de la noche, en un turno al bate importante, tocan la primera parte de la canción, y luego la mutean en el sistema de sonido para después escuchar al resto del público corear: Toooonight...”

Y en el deporte ráfaga también hay amor para the outfield gracias a los Mavericks de Dallas durante el tradicional “Dirty Tuesday” de karaoke que es una tradición en el equipo texano, aunque hay que decir que a Dirk Nowitzki (miembro del Salón de la Fama) y Jason Terry (Campeón de la NBA en 2011), no se les da la cantada como el basquetbol pese a la pasión que despierta este tema en el gigante alemán en su intento para alcanzar las tradicionales notas altas del “I just want to use your love tonight, I don’t want to lose your love tonight.”

Tu amor musical para The Outfield, el diamante y los jardines beisboleros, y por los Himnos del Deporte.