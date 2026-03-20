El exjugador del Real Madrid que “culpó” a la PlayStation por no ser una leyenda del club

La PlayStation se ha convertido en una de las consolas favoritas y, en consecuencia, más utilizadas por chicos y grandes por igual, lo cual hace que estos usuarios pasen mucho tiempo en los videojuegos tal y como ocurrió con este exjugador del Real Madrid, quien “culpó” a la consola por su fracaso en el club.

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Son muchos y muy variados los futbolistas del Real Madrid que han tenido la fortuna de destacar dentro del equipo más importante de la historia. Sin embargo, también existen otros que, pese a tenerlo todo, nunca pudieron destacar. Este es el caso de Zé Roberto, quien culpó a la PlayStation de esta situación.

¿Por qué Zé Roberto culpó a la PlayStation de su paso por el Real Madrid?

Zé Roberto concedió una charla a Globo Esporte en donde reveló detalles en torno a cómo fue su participación en el Real Madrid, equipo en el que nunca pudo destacar pese a tener virtudes en el campo debido, según sus palabras, a todo el tiempo que pasaba jugando en la PlayStation.

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🎮🕹️ Zé Roberto tells how a Crash Bandicoot addiction affected his career in Real Madrid:



🗣️ Roberto: "Video games really messed me up because I was a kid: 21 years old. My wife was also very young, 18 or 19. One of my dreams, besides becoming a gamer and buying a car, was to… pic.twitter.com/E1YYEgyBob — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 14, 2026

Cabe mencionar que Zé Roberto llegó al Real Madrid en 1997 cuando apenas tenía 21 años de edad. El brasileño era considerado una de las joyas de aquel momento; sin embargo, la realidad es que nunca pudo trascender en la institución merengue debido a su obsesión por terminar por completo el Crash Bandicoot.

Fue así como Zé Roberto nunca se pudo consolidar como un elemento importante en el Real Madrid, institución en donde solamente registró una anotación y dos pases a gol en 21 juegos disputados. Su mejor etapa fue en el Bayern Múnich; es decir, después de haber terminado su deseo de jugar todo el tiempo la PlayStation.

¿La PlayStation es la consola más vendida del mundo en la actualidad?

Distintos reportes consideran que la PlayStation 5, consola de Sony, está convertida en la más vendida a nivel mundial actualmente, aunque otros sostienen que, desde el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, esta ha ganado el lugar de la más popular entre las nuevas generaciones de gamers.