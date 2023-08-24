12 mil 550 cuestionarios aplicarán para definir candidato de Morena

La Comisión de Encuestas de Morena, que comanda la diputada Ivonne Cisneros determinó aplicar 12 mil 500 cuestionarios para definir al futuro candidato presidencial de ese partido político, pero les dirá a las cuatro empresas privadas, el universo y la metodología que aplicarán del 28 de agosto al 3 de septiembre, es decir, las empresas contratadas solo manufacturan.

“-¿A mí no me queda claro, la metodología quien la elige. Cada casa de encuestas da su metodología y o la comisión de encuestas da?- Es la comisión de encuestas la que va a decidir la metodología y también el universo del muestreo y encuestadoras espejo que ya se sortearon. Ellas van a aplicar la encuesta en campo o territorio”, dijo el diputado federal morenista Mario Miguel Carrillo.

Los encuestadores morenistas llegarán a todo el país con una mochila que se convertirá en una urna simulada para aplicar la medición.

“-¿La comisión de encuestas le va decir a las encuestadoras, el método y el universo?- Así es, la encuesta consiste en una boleta simulada circular y donde a quien le toque el seleccionado va a poder elegir quien quiere que sea nuestro representante y el encuestador se va a voltear para que la selección de esa boleta sea un secreto”, dijo el legislador morenista.

¿Quién dicta las reglas en las encuesta morenista?

Al menos 12 mil cuestionarios serán los que se apliquen para definir al candidato presidencial de Morena. ¿Pero quién dicta las reglas de esta medición que va del 28 de agosto al tres de septiembre?

“Hay una comisión de encuestas que encabeza mi compañera diputada Ivonne Cisneros que es la que va a decidir la metodología, el muestreo de esta encuesta donde se va a decidir el coordinador o la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Tranformación”, concluyó el diputado federal Mario Miguel Carrillo.