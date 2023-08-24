Llamado a unidad en elección de 4T es para simpatizantes: Ignacio Mier

Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputado, aseguró que el llamado para mantener la unidad en el proceso interno para elegir al coordinador de la transformación no lleva dedicatoria personal a ninguna de las corcholatas sino a las bases de sus simpatizantes.

Y es que reconoció que en la competencia se desborda la pasión y hay quienes se olvidan que los seis aspirantes de Morena, PT y Partido Verde son el mismo proyecto y tienen el mismo objetivo de ganar la presidencia y el Congreso de la Unión.

“Gente probaba” cada uno de los aspirantes de Morena, asegura Mier

Ignacio Mier, coordinador de los diputados Morena aclaró “cada uno de los que aspiran son gente probada ya son gallos muy probados, ya tienen 30 , 40 años de experiencia a política han vivido 6, 7 procesos de sucesión presidencial, siendo protagonistas muchos de ellos, y conocen bien los entuertos de la política, el problema es que si es necesario estos llamado porque abajo, luego en el territorio los que los apoyan se encuerdan demasiado y hay que quitarles cuerda y decirles que está de por medio la unidad del partido, del movimiento y la ruta es ganar la presidencia de la república y ganar la mayoría en las dos cámaras, ese es el propósito y, por eso, estos llamados no están demás”.

“Quiero ser gobernador de Puebla”: Ignacio Mier

Sin tapujos, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que contenderá por la candidatura al gobierno de Puebla, que se disputará en las elecciones el próximo año.

A unos días de que deje el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dijo que continuará como diputado federal y coordinador de la bancada de Morena y de acuerdo a los lineamientos del INE no hay impedimento para que pueda participar en la contienda interna que se abra para encabezar la coordinación de defensa de la cuarta transformación en Puebla.

Ignacio Mier aseguró que puede y quiere gobernar a su estado.

"Sí quiero ser gobernador de Puebla, pero voy a, va a ser en el momento que la gente decida. Con la encuesta, tengo mis datos como diría el clásico y vamos muy bien - ¿Si da el ancho? -Y lo rebaso, eso es nada más dicen allá en mi pueblo que ya, arriba de la carreta están casi todas las calabazas, nada más hay que esperar que se acomoden en el camino”, enfatizó el legislador de Morena.

Mier Velazco calificó como un despropósito el señalamiento de que hay 600 espectaculares que promueven su imagen en Puebla rumbo a los comicios locales y aseguró que sabe de dónde vienen y quien es el autor de esas acusaciones, pero se abstuvo de revelar nombres.