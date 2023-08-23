¿Qué actividades hicieron hoy 23 de agosto las corcholatas de Morena?

A solo una semana de finalizar el proceso interno de Morena en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas siguen con sus recorridos de la República, ¿qué hicieron hoy miércoles 23 de agosto los aspirantes?

Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA), te informa sobre los eventos en vivo de las corcholatas de Morena, que participan en el proceso interno rumbo a las elecciones 2024, quienes son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum inaugura “De Fiesta con Claudia” en Nuevo León

La corcholata de Morena, Claudia Sheinbaum comienza sus eventos “De Fiesta con Claudia” en Monterrey, Nuevo León: "Un evento donde se vivirá música, arte y alegría", según dijo la aspirante.

¡De vuelta con el pueblo de Monterrey y la alegría sigue! Vamos a nuestro encuentro con el pueblo Nuevo León. pic.twitter.com/SCSx4xE8Or — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 23, 2023

Estas son las actividades de Marcelo Ebrard hoy

Marcelo Ebrard seguirá con sus eventos en la CDMX, según indica su agenda de actividades, el encuentro se llevará a cabo en la “Unidad, Fortalecimiento del Sindicalismo y Diálogo para el Desarrollo del País” con Organizaciones Sindicales, en el Hotel Fiesta Inn de Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

¿Qué hizo Gerardo Fernández Noroña este miércoles?

Este miércoles 23 de agosto, el aspirante Gerardo Fernández Noroña regresa a la Ciudad de México, donde dará una conferencia de prensa. La conferencia será a las 12:00 pm en el Hotel Sevilla Palace, salón Torre de oro; en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hoy miércoles 23, conferencia de prensa 12h, hotel Sevilla Palace, salón Torre de oro. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 23, 2023

Manuel Velasco continua sus recorridos por Chiapas

El aspirante Manuel Velasco sigue sus recorridos por la República Mexicana en Chipas, la corcholata del Partido Verde pasó por San Cristóbal y Villaflores para convivir con la ciudadanía.

El futuro de #Chiapas es Verde, así lo demuestran los miles de 💚 que latieron, vibrando al unísono de alegría al recibir a @VelascoM_ en #SanCristóbal y en #Villaflores, la #FamiliaVerde, la ciudadanía y los liderazgos lo reconocen como un referente en el estado y el país. 1/2 pic.twitter.com/6fkBk6GAIr — Karen Castrejón Trujillo (@karencastrejont) August 23, 2023

Estas son las actividades de Adán Augusto López Hernández en vivo hoy

Adán Augusto López Hernández estará en la ciudad de Tepic, Nayarit este miércoles 23 de agosto, donde encabezará una serie de asambleas informativas como parte del proceso interno de Morena.

En nuestra primera asamblea informativa del día en Tepic, se hizo sentir el compromiso y el firme respaldo que tiene el pueblo nayarita con el movimiento.



Este estado es un ejemplo de dignidad y resistencia, de ideas y causas. Aquí los vientos del cambio verdadero transforman… pic.twitter.com/DWNy9KLxCi — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 23, 2023

¿Cuáles son las actividades programadas de Ricardo Monreal para hoy?

Ricardo Monreal compartió que este miércoles 23 de agosto sigue con asambleas informativas por el país y visitará Guerrero. La agenda del aspirante señala que para hoy tiene programados estos eventos:



Conferencia de prensa en 100% Natural Diamante, Acapulco, Guerrero, a las 09:00 am

Asamblea informativa en la Unidad Deportiva San Marcos a las 11:45 am

Asamblea informativa en Hermosillo, Sonora. ¡Gracias por acompañarme! pic.twitter.com/FBW86Lfxia — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 23, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

Las corcholatas de Morena comenzaron su recorrido por la República Mexicana el pasado 19 de agosto, desde entonces y hasta el próximo 27 del presente mes seguirán en la búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Será el próximo 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, cuando se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía y elegir al candidato que representará al partido guinda rumbo a las elecciones 2024.

‘Corcholatas’ de Morena: ¿qué hicieron hoy?|Vía Twitter

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Los recorridos de las corcholatas de Morena terminan el próximo 27 de agosto, al día siguiente los aspirantes entrarán en periodo de veda, donde no puede haber ninguna manifestación pública ni por parte de su equipo de trabajo.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre se realizará el levantamiento de estudio demoscópico de la comisión de encuestas y de 4 casas encuestadoras sorteadas. Posteriormente, del 4 al 6 de septiembre el partido de guinda continuará con el proceso e integración del resultado.

¡Toma nota! Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se procederá al sorteo y serán cuatro las elegidas. El resultado de quien sea elegido se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.