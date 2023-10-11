En el marco del 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América, es importante dar a conocer algunos de los mitos más sonados de la historia, como el que Cristóbal Colón no realizó el hallazgo; sin embargo, así es como se cuenta.

Actualmente, para muchas personas la conmemoración de esta fecha resulta un tema polémico, pues hay quienes aseveran que se trató de una invasión y un genocidio, además de que América ya estaba descubierta.

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

Fue el 12 de octubre de 1492 cuando un hallazgo marcó un rumbo decisivo en la historia mundial: el descubrimiento de América. La historia se cuenta con la versión de que fue el genovés Cristóbal Colón quien dirigió la tripulación, auspiciada por los Reyes Católicos de España; sin embargo, también se dice que se trató de un error, pues el destino original eran las Indias Orientales.

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¿Quién descubrió a América?

El continente americano lleva el nombre del hombre al que se le atribuyen las primeras llegadas al nuevo mundo: Américo Vespucio, por lo que Cristóbal Colón no fue quien descubrió el gran continente.

Cristóbal Colón descubrió América navegando por amor a la exploración

Uno de los principales mitos era que Colón navegó con sus tres carabelas por amor a la exploración, lo cierto es que iba en búsqueda de oro asiático y fue este viaje fue financiado por los reyes de España.

América ya estaba descubierto

Otro de los mitos era que Colón o Vespucio, no lograron nada extraordinario porque América "ya estaba descubierto". Algunos expertos consideran esto como media verdad, pues a pesar de que ya había pueblos indígenas viviendo en el continente, lo cierto es que no sabían que había algo más allá de los límites.

Cristóbal Colón realizó un genocidio

Expertos refieren que Colón no cometió ningún genocidio a sus propias órdenes; sin embargo, es verdad que miles de nativos murieron por enfermedades desconocidas por el choque entre dos culturas diferentes. Pues, a pesar de que había plagas en "el nuevo mundo", eran especialmente vulnerables a padecimientos del exterior.