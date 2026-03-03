De romper monopolios a la prosperidad incluyente: La historia detrás de los 120 años de Grupo Salinas

Lo que comenzó en 1906 como una visión audaz para fabricar muebles, hoy es uno de los conglomerados más importantes de América Latina. Grupo Salinas celebra 120 años de historia, un camino que, en palabras de su presidente, Ricardo B. Salinas Pliego, ha estado lleno de obstáculos, pero también de una profunda convicción: generar prosperidad incluyente y ofrecer herramientas de progreso para la clase media dinámica.

A través de un emotivo mensaje publicado en su blog, Salinas Pliego hizo un recuento de más de un siglo de aprendizajes y transformación, destacando que el éxito del grupo no sería posible sin la libertad para crear y el esfuerzo de las más de 170 mil personas que hoy conforman su equipo de trabajo.

De una tienda de muebles a romper monopolios

La historia de Grupo Salinas es un reflejo de la historia económica de México. Todo inició cuando Benjamín Salinas Westrup y Joel Rocha abrieron su propio negocio. Décadas más tarde, en 1950, Hugo Salinas Rocha fundó Elektra Mexicana, empresa que posteriormente dirigiría Hugo Salinas Price, impulsando la fabricación de televisores.

Cuando Ricardo B. Salinas Pliego se unió a la compañía en 1980, Elektra contaba con 54 tiendas y 2 mil empleados. "Al poco tiempo enfrentamos una de las peores crisis económicas del país; estuvimos al borde de perder la empresa. Una bienvenida que no se olvida nunca", relató.

Sin embargo, la resiliencia definió el rumbo. En 1993, el Grupo dio un paso histórico al adquirir un paquete de medios del Estado por más de 640 millones de dólares, dando origen a TV Azteca. Este movimiento no solo rompió un poderoso monopolio en la industria de la televisión, sino que transformó la manera de hacer medios en el mundo hispanohablante y aportó a la apertura democrática de México.

Prosperidad incluyente: Banca, movilidad y conectividad

El crecimiento de Grupo Salinas se ha basado en atender a los sectores de la población históricamente olvidados por la banca y los servicios tradicionales. En 2002 nació Banco Azteca, democratizando el acceso a servicios financieros para millones de mexicanos. Hoy, el banco cuenta con más de 23 millones de clientes.

Bajo esta misma filosofía de "prosperidad incluyente", el Grupo fundó Italika, solucionando el problema de movilidad accesible al grado de que hoy 7 de cada 10 motocicletas en el país son de esta marca. En el sector de las telecomunicaciones, la innovación continuó con Totalplay, desplegando una infraestructura de fibra óptica de más de 164 mil kilómetros para conectar a más de 5 millones de suscriptores.

A la par del éxito empresarial, la creación de Fundación Azteca en 1997 consolidó el compromiso del Grupo con la generación de valor social y ambiental en miles de comunidades.

"Aquí estamos y aquí seguiremos": El agradecimiento a 170 mil colaboradores

Frente a las crisis económicas, la dura competencia y la burocracia gubernamental, el presidente de Grupo Salinas atribuye la fortaleza de la empresa a su gente. "Estamos parados sobre 'hombros de gigantes'", afirmó, reconociendo a los líderes y colaboradores que no se rinden ante las adversidades.

Salinas Pliego aprovechó el aniversario para lanzar un poderoso mensaje a los jóvenes emprendedores de México, recordándoles que el éxito requiere pasión, ingenio y resiliencia. "La sociedad en su conjunto solo se beneficia cuando las personas son libres de utilizar su inteligencia para crear, competir y perseguir sus metas", enfatizó.

Finalmente, cerró su mensaje con un profundo agradecimiento a quienes hacen posible esta historia de éxito diario: "Agradezco a las más de 170 mil personas que hoy hacen de Grupo Salinas lo que es y a los cientos de miles que nos han acompañado a lo largo de estos 120 años. ¡Aquí estamos y aquí seguiremos!"