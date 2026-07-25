Revelan la cifra de mexicanos muertos en bombardeos de Estados Unidos a lanchas

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos inició una serie de ataques contra lanchas que, supuestamente, pertenecen a organizaciones delictivas y van con rumbo a su territorio.

Las autoridades de la unión americana y el presidente Donald Trump justifican los bombardeos con supuestos traslados de droga.

13 mexicanos han muerto en ataques de Estados Unidos a lanchas

Según lo reportado por Los Angeles Times, los ataques de Estados Unidos contra lanchas han provocado la muerte de al menos 13 mexicanos.

El 16 de febrero de 2026 se anunció la destrucción de dos transportes marítimos con 8 víctimas mortales confirmadas por el Comando Sur estadounidense, a las cuales catalogaron como “narcoterroristas”.

#Internacionales | Interceptan lancha con droga en el Pacífico y capturan a dos ecuatorianos. Vea la nota aquí 👇https://t.co/kCI7bbVusC — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) July 18, 2026

La investigación del medio de comunicación reveló que las dos lanchas partieron de Punta Pérula, Jalisco, con ocho mexicanos a bordo.

Además, Los Angeles Times también menciona que otros cinco compatriotas perdieron la vida en diversos viajes a lo largo del continente.

Donald Trump anuncia disminución de la entrada de droga a Estados Unidos

En declaraciones del pasado 10 de febrero, el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, habló de la estrategia de seguridad (destruir lanchas) para impedir que más droga entre por mar a su país.

En su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que la cantidad de droga que ingresa a su territorio, específicamente fentanilo, ha disminuido en un 33%.

"La droga ha bajado mucho. Mira, al eliminar esas lanchas, hemos bajado la droga, el fentanilo, como en un 33%, y ahora vamos a empezar por tierra. Tuvimos que ocuparnos primero de las lanchas porque se iban luego luego por las lanchas”, mencionó Donald Trump.

Además, Trump también anunció que, después del éxito en los bombardeos marítimos, el siguiente paso del plan es continuar en tierra, aunque no mencionó los ataques que ejecutarán las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Si les das por tierra, se van por las lanchas. Por eso primero nos ocupamos de las lanchas. Ahora no hay lanchas, ahora vamos a darles por tierra. Les vamos a dar muy duro por tierra. Hemos tumbado la droga", agregó el mandatario.