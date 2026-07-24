¿Infantino? Revelan a los 6 candidatos para nuevo Secretario General de la ONU

En los últimos días, un informe del New York Post colocaba a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como uno de los posibles candidatos para tomar el puesto de Secretario General de la ONU, impulsado, supuestamente, por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Los seis aspirantes para tomar el cargo fueron presentados en un evento en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

ONU presenta a los candidatos para el puesto de Secretario General

En un evento oficial, fueron presentados los seis candidatos en medio de preguntas de moderadores y miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunque se habló de la influencia de Donald Trump para candidatear a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA no está en la lista.

Candidatos al puesto de Secretario General de la ONU:

Michelle Bachelet (Chile): expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Rafael Grossi (Argentina): actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana): actual Representante Permanente de Guyana ante la ONU.

actual Representante Permanente de Guyana ante la ONU. Rebeca Grynspan (Costa Rica): actual secretaria general de la UNCTAD.

actual secretaria general de la UNCTAD. Macky Sall (Senegal): expresidente de Senegal.

expresidente de Senegal. María Fernanda Espinosa (Ecuador): expresidenta de la Asamblea General de la ONU

La transición hacia las energías limpias no puede tener como costo más violencia y sufrimiento.



Ante el Consejo de Seguridad, @‌antonioguterres pide que la explotación de los minerales necesarios para esa transición beneficie a los países productores y a las comunidades… pic.twitter.com/RWS8ScYk5F — Naciones Unidas (@ONU_es) July 22, 2026

Candidatos a Secretario General de la ONU dan sus primeros discursos

Centrados en el conflicto militar del estrecho de Ormuz, los candidatos coincidieron en sus declaraciones.

"Estamos en una posición difícil ahora, y no es imposible que alcancemos un punto en el que cancelarnos los unos a los otros sea la norma. Para eso aún hay una ONU", dijio Rafael Grossi.

"Una cosa que el secretario general no tiene el lujo de hacer es no intentarlo", mencionó Carolyn Rodrigues Birkett.

Mientras que Senegal Macky Sall aseguró que: "El valor añadido que yo podría aportar es hablar con todos".

Por su parte, Michelle Bachelet busca "tender puentes con las partes en disputa".

¿Cuándo se elige al nuevo Secretario General de la ONU?

El Consejo de Seguridad debe designar al nuevo Secretario General antes del 31 de diciembre de 2026, fecha en la que António Guterres concluye su segundo periodo al frente de la ONU.