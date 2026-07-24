Donald Trump afirma que China y Rusia se comprometieron a no vender armas a Irán

En medio del aumento de las tensiones militares por la guerra en Medio Oriente, que ya provocaron el regreso de ataques entre las fuerzas de Estados Unidos y Teherán, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una declaración a través de su plataforma Truth Social.

El mandatario aseguró que, tras conversaciones bilaterales con los máximos líderes de China y Rusia, ambas potencias globales garantizaron que no proveerán ni vendrán armamento al gobierno de la República Islámica de Irán.

"El presidente Xi me dijo que bajo ninguna circunstancia daría o vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluyó a las empresas chinas. Considerando nuestra relación, le tomo la palabra", afirmó Donald Trump en su mensaje, añadiendo además que sostiene un trato preferencial en sus negociaciones con el gobierno de Pekín.

China y Rusia aseguran no venderle armas a Irán

Según el relato de Trump, el compromiso asumido por Xi Jinping durante su más reciente cumbre en Pekín abarca tanto al aparato estatal chino como al sector privado y comercial de ese país, un punto clave dado el peso de la industria manufacturera de defensa en esa región.

Por otra parte, el presidente norteamericano reveló que mantuvo un intercambio similar con el mandatario ruso Vladimir Putin, a pesar del escenario del conflicto armado en Europa del Este:

"De igual forma, el presidente Putin, a pesar de la terrible guerra que ocurre en Ucrania, me dijo que no vendería armas a Irán. Él entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN, quienes pagan el precio completo", detalló Trump.

Los amenaza si cooperan con Irán

Para el jefe de Estado estadounidense, las promesas de Pekín y Moscú neutralizan a dos de los actores globales que más preocupaban a la inteligencia occidental respecto a un eventual reabastecimiento militar de Teherán.

Sin embargo, Donald Trump acompañó su agradecimiento con una velada advertencia geopolítica para ambas naciones, asegurando que romper estos supuestos acuerdos no resultaría conveniente para sus intereses estratégicos:

"Dos países importantes de los que a menudo se habla en relación con Irán no están participando, en mi opinión. Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no iría en favor de sus mejores intereses", mencionó el presidente.