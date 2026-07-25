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Estados Unidos quita el castigo: Se reanuda importación de ganado mexicano tras suspensión por gusano barrenador

El gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación de la importación de ganado mexicano tras más de un año de suspensión por gusano barrenador.

Estados Unidos volverá a importar ganado mexicano
Estados Unidos volverá a importar ganado mexicano|Reuters

Escrito por: Eder Martínez

El gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación de la importación de ganado mexicano tras más de un año de suspensión por la detección de gusano barrenador en varios ejemplares.

“El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anuncia la reapertura coordinada y gradual de los puertos de ganado del sur, supeditada al cumplimiento por parte de México del Plan de Acción Conjunta. A partir del 24 de agosto de 2026, el USDA abrirá el puerto de entrada de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado, e iniciará simultáneamente los pasos operativos necesarios para las aperturas posteriores en los puertos de Santa Teresa, Nuevo México, y Columbus, Nuevo México".

En breve más información…

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