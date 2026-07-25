Estados Unidos quita el castigo: Se reanuda importación de ganado mexicano tras suspensión por gusano barrenador

El gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación de la importación de ganado mexicano tras más de un año de suspensión por la detección de gusano barrenador en varios ejemplares.

“El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anuncia la reapertura coordinada y gradual de los puertos de ganado del sur, supeditada al cumplimiento por parte de México del Plan de Acción Conjunta. A partir del 24 de agosto de 2026, el USDA abrirá el puerto de entrada de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado, e iniciará simultáneamente los pasos operativos necesarios para las aperturas posteriores en los puertos de Santa Teresa, Nuevo México, y Columbus, Nuevo México".

🐂 #AlMomento | Tras 24 meses de cierre, el @USDA reabrirá el 24 de agosto la frontera pecuaria en Douglas, #Arizona, para ganado mexicano.



La apertura será evaluada antes de extenderse a Santa Teresa y Columbus, Nuevo México.



El calendario seguirá flexible y podrá… pic.twitter.com/EyLZivhZWE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2026

En breve más información…

