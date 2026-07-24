De licorerías a zapaterías: los negocios que forman parte de la red de lavado del CJNG

¡Golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)! El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra más de 50 personas y empresas vinculadas a una red de lavado de dinero del grupo criminal fundado por Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Según las autoridades estadounidenses, estas empresas habrían sido utilizadas para ocultar y lavar recursos del grupo delictivo, mientras todas operaban con una fachada distinta.

Las empresas señaladas por EU como parte de la red del CJNG

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, varias de estas compañías eran administradas por familiares o amigos de de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", considerado uno de los principales líderes del CJNG.

La investigación señala que esta red estaba encabezada por Karely Lizbeth Ramírez, esposa de "El Jardinero", así como por Areli Isis Medina Flores, su prima, además de otros familiares y colaboradores cercanos.

Entre las empresas sancionadas se encuentran:



Petrocoda (gasolineras).

El Almacén Licorería (venta de bebidas alcohólicas).

Stella Servicios Comerciales y Empresariales (empresa de ropa ).

Casa Tequilera El Origen del Tequila

Hurrari Kash S.A. (constructora).

Agropecuaria Amateq del Valle

Productores Vagu (muebles).

Bubux Baby Shoes(Zapatería para niños).

Green Agropacific

Rancho San Miguel Los Tres Hermanos

Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama

Strong Energy S.A. de C.V.

Transic Logistic

Además, el Departamento del Tesoro agregó otras compañías presuntamente relacionadas con operadores financieros del cártel, entre ellas empresas de suplementos alimenticios.

Así operaba la presunta red de lavado de dinero del CJNG

Autoridades estadounidenses informaron que el CJNG utilizaba estas empresas para administrar el dinero que ganaban a costa de las actividades ilícitas. De esta forma, era muchísimo más fácil evitar ser rastreados.

El Departamento del Tesoro explicó que los líderes del cártel acostumbraban poner propiedades, negocios y activos a nombre de esposas, hijos, primos, familiares y socios cercanos, quienes figuraban legalmente como propietarios para evitar ser detectados.

En el caso de "El Jardinero", la investigación sostiene que, pese a haber sido detenido en abril de 2026, su estructura financiera continuó operando.