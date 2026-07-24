Estados Unidos impone nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva serie de sanciones contra el régimen cubano, dirigidas a compañías del sector energético, de servicios médicos y relacionadas con el conglomerado empresarial militar Grupo de Administración Empresarial (Gaesa).

De acuerdo a lo compartido por el Departamento de Estado, la resolución tiene el objetivo de impedir que se usen recursos financieros en actividades ilícitas.

Sanciones de Estados Unidos contra entidades de salud cubanas

En el informe del Departamento de Estado se detalla a los sancionados por Estados Unidos, entre los que se encuentran Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) y José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

Además, se fueron directamente contra una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, con nuevas restricciones a la UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, entidades que se encargan de enviar a profesionales de la salud a distintos países del mundo.

The Cuban Communist regime continues to exploit its people and serve as the leading sponsor of radical leftism and political violence in our hemisphere. Today, I designated nine entities and two individuals associated with the dictatorship, including four malign actors profiting… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

Y es que de acuerdo a Estados Unidos: “las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra”.

Sanciones de Estados Unidos contra entidades economicas de Cuba

El área de la salud de Cuba no fue la única que fue sancionada por el Departamento de Estado, pues también se vieron afectadas entidades vinculadas a actividades de investigación, importación de combustibles, gas y lubricantes.

Entre las compañías sancionadas se encuentran Empresa de Energía S.A. (ENERSA), Einarbo S.A. y Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET).

Y en cuanto a las relacionadas con el conglomerado Gaesa, las restricciones aplican para Coral Marítima, Ceiba Investments, Orbit y Terminal de Contenedores de Mariel S.A.

¿Qué sanciones le aplicó Estados Unidos a Cuba?

Las sanciones del Departamento de Estado prohíben a los ciudadanos y compañías estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con los nombres y entidades cubanas que están en la lista.

Además de un bloqueo de activos y bienes que estén registrados en territorio de Estados Unidos.

