Heredera de la altura de su padre: Esta es la estatura exacta de la princesa Leonor de España y la comparación con su hermana

Cada aparición oficial de la princesa Leonor y la infanta Sofía llama la atención de la prensa internacional. Más allá de su estilo que siempre se mantiene en el protocolo o su formación militar y académica, el crecimiento de las hijas de los reyes de España deja clarísimo que se ganaron la lotería genética al momento de heredar características de la dinastía de los Borbón.

King Felipe, Queen Letizia, Princess Leonor, and Infanta Sofia watched as Spain reached the World Cup Final. pic.twitter.com/eZN2MLV9D3 — The Royal News Organisation (@royalnews_org) July 15, 2026

¿Cuánto mide exactamente la princesa Leonor?

La princesa de Asturias, nacida en Madrid, alcanza una estatura de 1.75 metros. Esta marca la sitúa por encima de la media de la población femenina en España (aproximadamente 1.62 metros) y supera ligeramente a su madre, la reina Letizia, quien mide cerca de 1.68 metros.

El porte estilizado de la futura reina refleja los genes de su padre, el rey Felipe VI, cuya imponente altura de 1.97 metros lo convierte en uno de los monarcas más altos de Europa.

La infanta Sofía es aún más alta que su hermana

Aunque Leonor cuenta con una estatura considerable, es la infanta Sofía quien ha sorprendido por su notable estirón. Con apenas dos años menos que la heredera, la menor de la Casa Real ha heredado en mayor proporción el rasgo familiar Borbón-Ortiz, alcanzando una estatura de 1.81 metros.

Miembro de la Familia Real Estatura Aproximada Rey Felipe VI 1.97 metros Infanta Sofía 1.75 - 1.80 metros Princesa Leonor 1.70 metros Reina Letizia 1.68 metros

Para los actos oficiales hacen algunos trucos para disimular la estatura

Esta diferencia física de casi diez centímetros entre hermanas ha llevado a la Casa Real a gestionar con cuidado sus estilismos en las coberturas institucionales. En múltiples eventos en Madrid, Asturias o Girona, es común ver a la princesa Leonor luciendo calzado con tacón o plataformas moderadas, mientras que la infanta Sofía suele calzar zapato plano, bailarinas o alpargatas de suela baja para que la imagen de ambas se vea más equilibrada y no sea tan obvia la diferencia de más de 6cm de estatura.