“Irán nos está suplicando”: Estados Unidos completa 13 noches de bombardeos

Un día más y siguen las tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, con nuevas declaraciones de uno de los miembros más importantes de todo gobierno de la unión americana y el anuncio oficial de la decimotercera noche consecutiva de ataques de las fuerzas armadas estadounidenses.

Fue Marco Rubio, secretario de Estado, quien en una conferencia ante diversos medios de comunicación aseguró que las autoridades de Irán buscan un acuerdo con Estados Unidos, hasta llegar a las suplicas, para terminar con el conflicto y detener los bombardeos diarios en su territorio.

Marco Rubio revela suplicas de Irán

De acuerdo a lo mencionado por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, las autoridades de Irán buscan llegar a un acuerdo con la unión americana, pero él duda que respeten el pacto.

“Irán nos está suplicando, tanto directa como indirectamente: ‘Hagamos un acuerdo. Hablemos’”, dijo Marco Rubio en la conferencia de prensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Manila, Filipinas.

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

Decimotercera noche consecutiva de ataques de Estados Unidos a Irán

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de una nueva serie de ataques efectuados en territorio de Irán.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron con éxito la decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán, el 23 de julio, a las 9 p.m. ET.”, anunciaron.

En el mismo informe, el CENTCOM reveló que no solo apuntaron a los centros militares, pues también realizaron ataques contra las redes de comunicación y los sitios de vigilancia costera.

“La vía fluvial internacional permanece abierta al tránsito a pesar de los recientes ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con el apoyo militar de los Estados Unidos Más de 50 mil miembros del servicio estadounidense están operando actualmente en todo el Medio Oriente”, finalizaron el comunicado.