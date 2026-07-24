Buque chino ataca con cañones de agua a embarcación filipina con periodistas a bordo

Un nuevo y peligroso choque marítimo encendió las alarmas geopolíticas en el Mar de China Meridional.

Un buque de la Guardia Costera de China disparó cañones de agua de alta presión contra una embarcación del Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas, en la que se encontraba a bordo un equipo periodístico de la cadena de noticias CNN.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Scarborough Shoal (conocido en Filipinas como Bajo de Masinloc y en China como Huangyan Island), un atolón deshabitado pero de enorme valor estratégico y económico por el que Manila y Pekín sostienen una disputa de soberanía.

Durante la maniobra, la embarcación china —casi cuatro veces más grande que la filipina— realizó acorralamientos a escasos siete metros de distancia, generando un riesgo inminente de colisión mientras advertía por megáfono que tomaría "medidas firmes según la ley".

A Chinese Coast Guard ship slammed water cannons into Philippine government vessels for a second straight day on July 24, 2026, cutting within just 7 meters of a fisheries boat near Scarborough Shoal. This was the third dangerous confrontation in the South China Sea in less than… https://t.co/hYuCyxxP6c pic.twitter.com/u1TY0YLBy0 — UnveiledChina (@Unveiled_ChinaX) July 24, 2026

Es el tercer choque militar en una semana

La agresión con cañones de agua registrada este viernes representa el tercer enfrentamiento directo entre ambas fuerzas en lo que va de la semana en este corredor por donde transita un tercio del comercio marítimo mundial:

Lunes (Second Thomas Shoal): Tropas de la Guardia Costera de China embistieron lanchas filipinas que abastecían al buque militar BRP Sierra Madre . El choque incluyó agresiones físicas con bastones de madera y remos, dejando a dos militares filipinos heridos.

Tropas de la embistieron lanchas filipinas que abastecían al buque militar . El choque incluyó agresiones físicas con bastones de madera y remos, dejando a dos militares filipinos heridos. Jueves (Scarborough Shoal): Buques chinos bloquearon e interceptaron con chorros de agua a embarcaciones que buscaban suministrar combustible a pescadores locales.

Buques chinos bloquearon e interceptaron con chorros de agua a embarcaciones que buscaban suministrar combustible a pescadores locales. Viernes (Incidente CNN): Quince embarcaciones chinas (entre buques de la guardia costera y patrullas de la "milicia marítima") acorralaron a la flota filipina, obligándola a cancelar la misión y retornar a puerto.

Ante los hechos, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, defendió las maniobras asegurando que se trató de "medidas necesarias, legítimas y profesionales para defender la soberanía nacional".

Filipinas y EU tienen tratado de defensa

Filipinas es parte de un Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos, lo que obliga legalmente al gobierno estadounidense a intervenir militarmente en caso de un ataque armado contra buques o tropas filipinas en la región.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las acciones de Pekín durante una cumbre de la ASEAN en Manila, enfatizando la postura de la administración norteamericana:

"Tenemos un papel que desempeñar y no vamos a abandonar a nuestros aliados. Lo hemos dejado abundantemente claro", aseveró Marco Rubio.

Analistas internacionales advierten que, a medida que China intensifica su presencia militar con cientos de despliegues mensuales en arrecifes disputados, un error de navegación o un disparo fuera de control en estas aguas podría detonar un conflicto a gran escala entre superpotencias.