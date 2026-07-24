Oso murió electrocutado tras subir a un poste de alta tensión en Nuevo México

¿Cómo subió? Un oso que fue visto en la cima de un poste de alta tensión en Nuevo México, Estados Unidos, murió electrocutado antes de poder bajar, confirmó el Departamento de Vida Silvestre del estado.

¿Qué le pasó al oso que estaba en el poste de alta tensión en Nuevo México?

El incidente quedó registrado en video por una persona que pasaba por el lugar. Las imágenes muestran al animal sobre la estructura colgando sin saber en lo que estaba metido.

De acuerdo con el Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México, las autoridades solicitaron a la población que se alejara del lugar para darle al oso la oportunidad de bajar por sus propios medios.

Testigos también aseguraron que llamaron al 911 para reportar la inusual situación. Según relataron, les informaron que utilizar un dardo tranquilizante para intentar bajarlo no era una opción debido a que podía caer desde una gran altura y sufrir lesiones graves.

Oso mu3re electrocutado tras quedar atrapado en poste de luz en Nuevo México 🐻⚡



El animal fue encontrado en una zona urbana y autoridades pidieron mantener distancia durante el rescate. 👇#NuevoMéxico #Animales #Viral #EstadosUnidos #AztecaYucatán pic.twitter.com/hVMj6JrtTo — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) July 24, 2026

Debido a que el oso se encontraba sobre una estructura con líneas de alta tensión, las autoridades no pudieron intervenir de inmediato.

De acuerdo con el Departamento de Vida Silvestre de Nuevo México, la ubicación del animal impedía realizar un rescate de inmediato y con éxito y, antes de que pudiera implementarse el operativo, el oso recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Pese a los intentos por manejar la situación, el oso murió electrocutado antes de poder bajar de la alta estructura. El Departamento de Vida Silvestre confirmó el fallecimiento del ejemplar.

