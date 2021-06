¿Por qué piden cancelar “17 años”, de Los Ángeles Azules?

La canción “17 años” de Jorge Mejía Avante, de Los Ángeles Azules, cuenta la historia de un hombre que se enamora de una adolescente y hay quienes dicen que, a pesar de lo ambigua que puede resultar, la letra está en el límite de una historia de amor y la posibilidad de un acto tan incorrecto como la pederastia.

Pero, qué se dice en torno a esta letra y por qué usuarios de redes sociales han pedido cancelarla o prohibirla.

Los Ángeles Azules se encuentran en medio de una polémica, pues varios usuarios de las redes sociales piden “cancelarlos” por supuestamente “romantizar y normalizar la pedofilia” con su canción.

En redes sociales los han acusado que la pedofilia se normaliza con la canción “17 años”, melodía que se estrenó en los años 90 al hablar de un amor entre una adolescente y un hombre de edad adulta.

Sobre la canción, el usuario Miguel Landa mostró su inconformidad con la canción y escribió en Twitter:

“Si usted hace una fiesta tenga la decencia de nunca poner la canción “17 años” de Los ángeles azules. Su letra habla de cómo un hombre viejo se aprovecha de una niña. ¿Por qué la gente pone esta canción con un contenido evidentemente condenable?”, escribió el usuario generando cientos de comentarios.

¿Qué quiso decir el autor de 17 años?

El autor de la letra, ha respondido en otras ocasiones que la letra cuenta la historia de una joven de 17 años que se emociona por lo que empieza a sentir por un hombre mayor, en la canción no se especifica la edad del sujeto en cuestión.

“Cuando las niñas están en su casa, están estudiando, con sus papás, no las dejan salir y no las dejan ir a ningún lado, no pueden ir a ninguna fiesta ni nada. Un día la niña conoce a un hombre mayor que ella. La muchacha tiene 17 años. Este hombre dice: es callada, tímida, inocente, y tiene la mirada, le tomo la mano y siento algo extraño. La niña siente maripositas en el estómago, se pregunta si lo que siente es el amor, porque nunca la habían tomado de la mano. Se trata de cantarle a la inocencia”, aseguró en una entrevista reciente.

¿Qué dice la canción “17 años”? Aquí la letra:

Amigo, sabes acabo de conocer

Una mujer que aún es una niña

Sabes, tiene los 17 aún



Es jovencita y ya es mi novia

Amigo, sabes acabo de conocer

Una mujer que aún es una niña

Sabes, tiene los 17 aún

Es jovencita y ya es mi novia

Amo su inocencia (17 años)



Amo sus errores (17 años)

Soy su primer novio (17 años)

Su primer amor

Amo su inocencia (17 años)

Amo sus errores (17 años)

Soy su primer novio (17 años)

Su primer amor

Es callada, tímida, inocente tiene la mirada

Le tomo la mano y siente algo extraño

La abrazo, me abraza y empieza a temblar

A temblar de miedo diciéndome que nunca

Había sentido sensación así en su vida

Así en su vida

Que si eso es el amor

Que si eso es el amor

Que si eso es el amor

Que si eso es el amor

Es callada, tímida, inocente tiene la mirada

Le tomo la mano y siente algo extraño

La abrazo, me abraza y empieza a temblar

A temblar de miedo diciéndome que nunca

Había sentido sensación así en su vida

Así en su vida

Sin duda un tema polémico. Pero ¿tú dejarías de poner esta canción en tus fiestas a pesar de lo que se pueda interpretar sobre su contenido?

