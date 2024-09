Imprudencia al volante: 2 accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol dejan múltiples víctimas

La madrugada de ayer se registraron dos graves accidentes en la Ciudad de México , ambos causados por conductores que, bajo los efectos del alcohol, provocaron severos daños materiales y lesiones a varias personas, cambiando radicalmente la vida de dos familias.

Accidente en avenida Miramontes

El primer accidente tuvo lugar en la avenida Miramontes, donde un vehículo fue embestido por una camioneta de lujo. Imágenes capturadas por los afectados revelan que el conductor de la camioneta manejaba en evidente estado de ebriedad. En un intento por evadir responsabilidades, los tripulantes del vehículo intentaron ocultar una botella de alcohol en una maceta cercana.

A consecuencia de este incidente, al menos seis personas resultaron lesionadas, y una mujer se encuentra hospitalizada en estado grave. Julieta Elizalde, familiar de la víctima más afectada, relató la gravedad de las lesiones: “Tuvo fractura de la costilla uno y dos, se le colapsó un pulmón, tiene fractura de cadera a nivel pelvis y una herida en la cabeza”.

El conductor responsable está a disposición del Ministerio Público de Tlalpan, sin embargo, los familiares de las víctimas temen que sea liberado por alguna estrategia legal. “No sabemos si lo tienen detenido o no, no podemos estar tranquilos”, comentó Elizalde.

Arroyan a motociclista en la GAM

Casi al mismo tiempo, otro accidente se registraba en la calzada de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Un hombre que viajaba en motocicleta fue embestido y arrastrado por varios metros por un conductor aparentemente ebrio. Las víctimas de estos trágicos hechos enfrentan un cambio drástico en sus vidas, mientras sus familias exigen justicia y castigo ejemplar para los responsables.

“Que pague, porque no es justo que una persona alcoholizada destruya así a una familia”, sentenció una de las familiares afectadas. Ambos casos resaltan la necesidad de reforzar las sanciones contra la conducción bajo los efectos del alcohol, un acto de irresponsabilidad que sigue dejando una estela de dolor y tragedia.