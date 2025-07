El lugar de las flores blancas, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se ha teñido de sangre y violencia en los últimos seis meses. Así como Juchitán, municipios del Istmo como Salina Cruz y Matías Romero Avendaño son acosados por el crimen organizado.

La población es víctima de delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el cobro de derecho de piso. En Juchitán van 20 homicidios de enero a junio de 2025.

“Lamentablemente, sí hemos pasado unos días difíciles acá en Juchitán. Pagos de cobro de piso, amenazas de muerte, de venir a incendiar los que es el negocio. Más que nada le roban a uno la paz”, comentó una víctima bajo anonimato a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Delincuencia organizada y el desplazamiento forzado en Oaxaca

Un video que se dio a conocer muestra el terror causado por la delincuencia organizada. En una tienda de conveniencia, se alcanza a ver cómo un criminal arroja combustible a los estantes y segundos después, otro avienta un cerillo.

Aunque las autoridades niegan que la violencia en el Istmo haya causado un desplazamiento forzado en las comunidades, este existe, y se trata de un desplazamiento económico de comerciantes y pequeñas empresas que cierran sus negocios u otros que de plano cambian de giro o de plano buscan suerte en otro lugar.

“Me decían que tres mil pesos al mes, ya no tiene caso seguir trabajando. Ahorita no estoy trabajando en eso”, dijo una víctima.

“Nos pide un monto que uno no puede cubrir por los negocios que son pequeños. Empiezan a pedir de 50 mil a 80 mil pesos, no podemos juntar esa lana, la piden al instante”, relató otra víctima.

“Nuestros compañeros trabajadores están trabajando en zozobra y tenemos miedo que nos pase algo. Cuando empezó el problema balearon una unidad, seis balazos, hirieron a un pasajero, paramos tres días, estamos lastimados en la economía”, contó una víctima más.

El CJNG ha aterrorizado a la población del Istmo

La célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que mantiene aterrorizada a la población del Istmo, tienen nombre, apellido y cómplices.

Es dirigida por Iván Sánchez Santiago, “El Comandante Cromo”, quien operaba en complicidad con autoridades municipales y la policía que le compartía en espejo la transmisión de las cámaras de videovigilancia del C2 para facilitar sus actividades delictivas.