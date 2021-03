Se cumplen 20 años de la reinvención de la ‘Manzanita’

Mañana 24 de marzo se cumplen 20 años del lanzamiento que revivió a Apple y revolucionó a la industria tecnológica: la llegada del sistema operativo Max OS X.

Este sistema operativo es la base del emporio digital de lo que hoy en día es Apple y sus productos emblema como iPhone y iPad.

El origen de esta revolución ocurrió en 1985, cuando un joven Steve Jobs conoció a Paul Berg, premio Nobel de Química, y le hizo una pregunta un tanto ilusa para un científico de tal magnitud: "¿por qué no simulan los experimentos en una computadora en lugar de hacerlos en la realidad?” La respuesta de Berg fue sencilla y quizás desconcertante para el joven Jobs: “una computadora con la potencia suficiente para hacer algo así era muy cara y difícil de usar”.

Entonces todo cambió para Jobs. Desde entonces el fallecido fundador de Apple inició una cruzada que lo llevó a que su propia empresa le pidiera hacerse a un lado. Tras un lapso de inestabilidad, volvió a encontrarse con Berg en la Universidad de Stanford y surgió la inspiración para fundar NeXT.

Esta empresa sólo lo llevó de vuelta a Apple, en 1996, con NeXT como base, pues el icónico cubo que luego fue usado como base de las computadoras Apple era el logo de la compañía, además de que en su regreso triunfal introdujo un nuevo sistema operativo: NeXTSTEP (siguiente paso). Este sistema funcionó por diez años en las computadoras de Apple y después evolucionó para convertirse en Mac OS X.

NeXT no fue lo que Jobs esperaba. Aunque su potencia sí beneficiaba a los laboratorios, las máquinas seguían siendo excesivamente costosas. Uno de los primeros grandes logros fue que la primera página web de la historia fue almacenada en la NeXT de Tim Beners-Lee.

En 1995 Microsoft ya había lanzado Windows NT y Windows 95, dejando muy detrás el sistema operativo MacOS 9 de Apple. El regreso de Jobs también trajo la adquisición de NeXT y la oportunidad de recuperarse de la crisis.

Cuatro años le bastaron a Jobs para revivir a Apple, y al mismo tiempo sentaba las bases del gigante de la animación digital: Pixar, hoy propiedad de Disney.

UN RESCATE POLÉMICO

Finalmente llegó Mac OS X, en 2001, el sistema que puso a Apple de nuevo en el mapa. La ‘X’ del nombre causó polémica al interior de la empresa, pues aunque la ‘X’ es la representación romana del número 10 y daba sucesión al sistema Mac OS 9, hubo descontento porque el sistema operativo ni siquiera nació en Apple, pues fue una evolución del NeXT. Aunque nunca hubo una explicación oficial, rumores señalan que la ‘X’ era un homenaje a sus orígenes, de NeXT.

El sistema operativo fue revolucionario por ser de los primeros en usar un núcleo llamado Mach, desarrollado en la Universidad de Carnegie Mellon.

La famosa ‘X’ también revolucionó al marketing alrededor de Apple, pues se convirtió en la base de esa campaña publicitaria y posteriores.

Ese sitema operativo es la base de las computadoras actuales de la marca, además de que estuvo presente en los primeros iPods, iPhone y iPad, que dicho sea de paso, no serían lo que son sin estas raíces.

En 2016 Mac OS X fue rebautizado como macOS simplemente, y luego como OS X.

En estos 20 años, Apple pasó de estar cerca de la quiebra a ser una de las empresas más rentables del mercado con una valuación de más de 2 mil millones de dólares.

