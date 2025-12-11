Raúl Meza podría pasará 22 años en prisión por protestar tras asesinato de Carlos Manzo

“Mi hermano es inocente. Solo queremos vivir en paz y sin represalias”. Con esta súplica y una advertencia sobre la posible condena de 22 años de prisión, Estefani Meza hizo un llamado urgente al Gobierno de Michoacán minutos antes de la audiencia decisiva de su hermano, Raúl Meza.

El joven de 27 años permanece detenido desde el pasado 2 de noviembre, acusado de sabotaje y daños por su presunta participación en la irrupción al Palacio de Gobierno de Morelia, durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En entrevista exclusiva para Hechos AM , Estefani denunció que el proceso está viciado y advirtió sobre la gravedad de criminalizar la protesta social con penas tan altas.

Hermana de Raúl Meza exige al Gobierno de Michoacán no intervenir; señalan a “Jueces del Bienestar”

“Le pido al gobierno de Michoacán que saque las manos del asunto, que se conduzcan conforme a derecho... Nosotros solamente exigimos que se realicen las cosas conforme a derecho”, declaró.

La defensa de la familia Meza introdujo un elemento crítico al debate nacional: la falta de preparación de los juzgadores. Estefani atribuyó las irregularidades del caso a la reciente Reforma Judicial y a la designación de lo que llamó “jueces del bienestar”.

“Esto se debe a la forma judicial de hacer electos a jueces del bienestar sin una carrera judicial... Hay jueces que no conocen la ley por lo redondo”, denunció tajantemente en televisión nacional.

Raúl Meza, un joven de 27 años detenido desde el 2 de noviembre tras la protesta en Michoacán por el asesinato del alcalde de Uruapan, enfrenta acusaciones de sabotaje y daños por parte de la Fiscalía estatal.



¿Sabotaje o chivo expiatorio?

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que Raúl participó activamente en los destrozos, la defensa asegura que la carpeta de investigación carece de evidencias claras.

“Todavía no lo declaran culpable”, aclaró Estefani, pero el miedo es latente. Los abogados han presentado apelaciones, argumentando que los videos disponibles no muestran a Raúl cometiendo actos violentos, sino siendo sometido y golpeado por policías estatales.

El caso ha generado indignación por la disparidad en la justicia: “Lo que realmente enoja es que con los verdaderos criminales son tibios. 22 años por protestar”, concluyeron los presentadores de Hechos AM.

La audiencia de hoy será clave para determinar si Raúl Meza enfrentará un juicio que podría costarle dos décadas de libertad por exigir justicia para su alcalde.