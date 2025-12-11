Pánico en Lerma: Explota camioneta con pirotecnia frente a plazas Outlet; hay tres personas heridas

Un vehículo presuntamente cargado con pirotecnia explotó la mañana de este jueves a un costado de las Plazas Outlet en el municipio de Lerma, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se incendió de manera repentina mientras circulaba por la zona, lo que provocó una fuerte explosión que alertó de inmediato a automovilistas y comerciantes del lugar.

Luego del estallido, el fuego se extendió rápidamente y generó una densa columna de humo visible desde varios puntos del municipio.

Servicios de emergencia llegaron al sitio para controlar el incendio y asegurar el área. Mientras tanto, las autoridades ya investigan las causas exactas del siniestro y trabajan para confirmar si la carga del vehículo efectivamente se trataba de material pirotécnico, como sugieren los testigos.

🚨🚨 Una fuerte #explosión sorprendió a automovilistas y comerciantes en #Lerma, #Edomex, después de que un vehículo, presuntamente cargado con pirotecnia, estallara a un costado de las Plazas Outlet.



Explosión de auto con pirotecnia en Lerma deja tres heridos

Hasta el momento, el saldo preliminar es de tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Además, se mantiene cerrado el paso en la zona para permitir las maniobras de los cuerpos de rescate y la remoción de escombros, por lo que se recomienda evitar la zona.

Recomendaciones para evitar accidentes por pirotecnia

Este accidente en Lerma no es un caso aislado, sino un brutal recordatorio de los riesgos latentes en esta temporada decembrina . El manejo, transporte y uso de pirotecnia —especialmente la ilegal— incrementa hasta en un 300% los accidentes por quemaduras en México durante diciembre y enero, según datos de la Fundación Michou y Mau.

La pólvora es inestable; la fricción, el calor del motor de un auto o una simple chispa pueden detonar una tragedia en segundos. Por ello, Protección Civil emite las siguientes recomendaciones urgentes para evitar que la fiesta termine en la sala de urgencias:

Lo que NO se debe hacer:

