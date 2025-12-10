Fatal accidente en centro comercial San Ángel: Aparatoso choque múltiple deja muerte, destrozos y caos vial en Puebla

Un aparatoso choque múltiple en San Ángel desató una mañana de tragedia , alerta y caos vial en Puebla, luego de que varios vehículos colisionaran frente al centro comercial, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia. El fatal accidente, captado en videos por automovilistas, dejó una persona sin vida, cinco heridos y una fila de autos destrozados que paralizó la Vía Atlixcáyotl en dirección a Atlixco.

La carambola ocurrió alrededor de las 11:00 horas y obligó al cierre total del carril mientras paramédicos, bomberos y policías trabajaban entre láminas dobladas y combustible derramado.

Caos vial, muerte y destrozos tras choque múltiple en San Ángel, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el choque múltiple en San Ángel, Puebla , comenzó cuando un conductor que presuntamente conducía a una alta velocidad impactó a otra unidad a la altura de la salida del centro comercial. Ese primer golpe provocó que los vehículos involucrados se proyectaran unos contra otros, formando una carambola de al menos ocho autos.

En las imágenes difundidas se observan daños severos, cristales esparcidos y unidades incrustadas en postes y estructuras metálicas de la zona tras la carambola.

La magnitud del choque múltiple en San Ángel generó filas kilométricas y retrasos para cientos de automovilistas que intentaban atravesar uno de los corredores más transitados de Puebla.

Durante el choque múltiple en San Ángel Puebla, una mujer que caminaba hacia las plumas de estacionamiento fue embestida por uno de los vehículos proyectados tras el impacto inicial; la víctima, de aproximadamente 35 años, perdió la vida de manera inmediata.

Testigos llamaron al 911, lo que permitió que paramédicos de SUMA, Protección Civil Municipal, bomberos y agentes estatales llegaran rápidamente al lugar para atender a los heridos y acordonar la zona.

Los cinco lesionados fueron trasladados a distintos hospitales tras ser estabilizados en el punto; los peritos trabajan para determinar qué originó el choque múltiple en San Ángel, Puebla , mientras continúan las labores de retiro de unidades y limpieza del asfalto.

Autoridades recomiendan evitar la Vía Atlixcáyotl y utilizar rutas alternas mientras concluyen las maniobras en la zona del accidente.