Jornaleros mueren ahogados tras crecida del río Puyacatengo por el frente frío 19 en Tabasco

El frente frío 19 en Tabasco no mostró clemencia, luego de que las fuertes lluvias provocaran que el río Puyacatengo subiera de niveles, dejando como saldo dos personas sin vida en el municipio de Teapa.

Debido a la fuerte corriente, dos jornaleros murieron ahogados al intentar cruzar cerca de la ranchería Vicente Guerrero, sector Lerma; horas después, solo uno de los cuerpos pudo ser recuperado.

¿Qué pasó en el río Puyacatengo en Tabasco?

De acuerdo con testimonios de la comunidad, Manuel Aguilar y Abelino López, jornaleros conocidos por cruzar el río a bordo de una estructura metálica tipo canastilla que usaban para transportar fruta.

El aumento del caudal debilitó las cuerdas y tensores que sostenían este improvisado método de traslado. El agua ablandó la zona donde estaban fijados los tubos, provocando que la estructura se soltara justo cuando los trabajadores la usaban para llegar al otro lado del río.

Con la fuerza del agua, el haberse salvado hubiera sido un milagro. Mientras tanto, autoridades confirmaron que uno de los cuerpos fue localizado , pero no pudo ser rescatado debido a una mala maniobra que permitió que la corriente lo arrastrara nuevamente.

¿Qué pasó con los jornaleros que murieron en Tabasco?

La emergencia comenzó el martes 9 de diciembre por la tarde, cuando vecinos alertaron que ambos hombres habían caído al río. De inmediato iniciaron las labores de búsqueda, con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, la lluvia complicó las tareas de rescate.

Mientras la angustia crecía, Protección Civil de Teapa explicó que el cruce donde ocurrió el accidente se encuentra dentro de una propiedad privada y que el mantenimiento del mecanismo artesanal que usaban los jornaleros dependía de los dueños del rancho.

Durante la mañana se logró recuperar el cuerpo de uno de ellos, aunque oficialmente no se precisó si corresponde a Manuel o Abelino. El segundo trabajador continúa en calidad de desaparecido.

Lamentablemente, no se trató de querer arriesgarse porque sí. Testigos señalan que los jornaleros habían salido para exigir el pago de su semana de trabajo, pero terminaron encontrando la muerte.

"No le habían pagado su semana de trabajo y él iba a cobrar" narró Alicia Méndez, suegra de Manuel.

Fuertes lluvias en Tabasco: familias afectadas y ríos desbordados

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades mantienen recorridos por la zona para evaluar los daños generados por el frente frío 19. Al menos 15 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias en esta región de la Sierra tabasqueña.

Se reportan aumentos significativos en varios ríos y arroyos, así como posibles desbordamientos. Protección Civil pidió a la población evitar cruzar corrientes, así como seguir canales oficiales.