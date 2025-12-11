¡Hallazgo brutal! Asesinan al dirigente del PT, Agustín Solorio; desapareció en Michoacán

¡Otro caso de violencia política en México! El Partido del Trabajo (PT) en Michoacán confirmó el asesinato de su coordinador en Apatzingán, Agustín Solorio Martínez, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Morelia.

Pese a los llamados urgentes del partido para localizarlo con vida, la respuesta oficial no evitó un desenlace fatal, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la crisis de seguridad que atraviesan los liderazgos políticos en regiones dominadas por la violencia.

Las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo lamentamos la dolorosa pérdida de nuestro compañero. Descanse en paz. pic.twitter.com/d8n9ayX5M7 — Alberto Anaya Gtz (@AlbertoAnayaGt) December 11, 2025

PT confirma muerte de Agustín Solorio y exige justicia

Cinco días después de iniciada su búsqueda, el PT emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el asesinato y externó sus condolencias a los familiares del coordinador político.

“El Partido del Trabajo en Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez”, señaló la dirigencia estatal en redes sociales.

El partido también hizo un llamado directo a las autoridades para esclarecer de inmediato los hechos y otorgar justicia a la familia. “Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos y que se garantice justicia plena”, añadió el comunicado.

🚨 Agustín Solorio, delegado del PT en Apatzingán, fue encontrado sin vida tras su desaparición el 5 de diciembre en Morelia



Se presume que su cuerpo fue hallado en Guanajuato



El PT exigió justicia pic.twitter.com/XLrMHsmNbH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 10, 2025

La diputada local Sandra Olimpia Garibay dio a conocer la noticia durante la sesión del Congreso del Estado, donde lamentó la situación y advirtió sobre el clima de inseguridad en Tierra Caliente.

“Es terrible lo que estamos viviendo en la región. Creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad”, señaló.

Hasta ahora, no se han dado detalles oficiales sobre la localización del cuerpo. Sin embargo, reportes preliminares indican que el coordinador habría sido encontrado sin vida en el estado de Guanajuato, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Caso Agustin Solorio: Una desaparición ignorada y un contexto alarmante

La Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emitió la ficha oficial el 8 de diciembre, tres días después de que Solorio fue visto por última vez en Morelia. Ese mismo día, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, difundió un posicionamiento donde exigió una investigación integral y acciones inmediatas para localizar al dirigente con vida.

“El PT reitera su solidaridad con la familia de Agustín Solorio… La aparición con vida de nuestro compañero no es solo una exigencia partidista, sino un reclamo de justicia y seguridad que nuestra sociedad merece”, se lee en el documento.

El crimen ocurre en un estado que ocupa el séptimo lugar nacional en homicidios dolosos, con 1,132 asesinatos entre enero y octubre de 2025, un indicador que subraya la gravedad de la violencia en Michoacán y el alto riesgo en el que operan figuras públicas, representantes partidistas y servidores comunitarios.