¿Fueron por combustible robado? FGE investiga desaparición de transportistas en Oaxaca

La búsqueda para localizar con vida a los cuatro transportistas originarios de Tamaulipas, tras su desaparición el pasado 20 de noviembre en el Istmo de Tehuantepec, continúa en Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía, una de las líneas de investigación apunta a que los hombres habrían viajado a la región para comprar combustible de procedencia ilícita, por lo que las autoridades mantienen operativos y trabajos de gabinete para esclarecer su paradero.

¿Qué pasó con los transportistas desaparecidos en Oaxaca?

Han pasado 18 días desde la desaparición de los cuatro transportistas originarios de Tamaulipas que fueron vistos por última vez en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Sus familias reportaron la ausencia ante las autoridades el pasado 20 de noviembre, luego de que los cuatro hombres emprendieran un viaje que los llevó de Tamaulipas hacia territorio oaxaqueño. Hasta ahora, no existen avances significativos en la investigación.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, testigos señalan que los tráileres en los que viajaban permanecieron abandonados varios días en un tramo de la carretera Transístmica, cerca del municipio de Matías Romero Avendaño.

Las unidades fueron halladas con las puertas abiertas, las llaves puestas y pertenencias en el interior. Esta zona coincide con la última ubicación registrada por el celular de Alder Francisco, uno de los desaparecidos, según relató su hermano Israel Moreno.

La señal telefónica coincide también con el punto donde otros traileros grabaron videos que actualmente circulan y donde aparecieron los vehículos abandonados.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene como una de sus hipótesis que los transportistas habrían viajado a Oaxaca para comprar combustible ilícito, aunque la línea aún se encuentra en investigación.

"Lo que menciono es que vinieron a comprar el huachicol, se supone que probablemente pudieron haber tenido algún problema con alguna. Combustible, eh, no huachicol, combustible y en esa lógica pudieron haber tenido algún problema y pues en función de eso", dijo Bernardo Rodríguez, fiscal general de Oaxaca.

Piden apoyo a la comunidad para encontrar a los transportistas desaparecidos en Oaxaca

Hoy, las familias buscan apoyo en la comunidad de Oaxaca, en otros transportistas y en abogados que acompañen el proceso, luego de que las cámaras de la zona fueron borradas y los tráileres retirados sin explicación. Continúan coordinadas entre ellas para mantener viva la búsqueda de los cuatro transportistas desaparecidos.