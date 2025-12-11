Detienen a nueve presuntos sicarios en Guadalajara, ZMG de noche

Una intensa movilización policial de los tres órdenes de gobierno se generó en la colonia San José Río Verde, Guadalajara, tras múltiples reportes al 911 sobre la presencia de personas armadas en la calle Hipólito Herrera y Hacienda La Calera.

Al arribo de las autoridades, se localizó a varias personas armadas, procediendo a su aseguramiento. El saldo final del operativo fue de nueve detenidos y la incautación de ocho armas de fuego, en su mayoría calibre .38. La zona fue blindada y se requirieron vehículos blindados tipo Rino para el traslado de los arrestados, muchos de los cuales, según información preliminar, provienen de otros estados como Michoacán y Nayarit. Los sujetos implicados en la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano fueron turnados de inmediato a la Fiscalía General de la República Delegación Jalisco para la investigación correspondiente.

Hombre muere atropellado al cruzar zona prohibida en la Independencia

La imprudencia le costó la vida a un hombre de aproximadamente 30 años en la colonia Independencia de Guadalajara. La víctima intentó desafiar la circulación de la Avenida Circunvalación a su cruce con la calle Montes Apeninos, cruzando por una zona prohibida, donde fue violentamente atropellado.

Paramédicos de Cruz Verde se desplazaron al lugar, encontrando al sujeto tendido e inconsciente sobre la carpeta asfáltica. A pesar de los intentos por reanimarlo, el hombre perdió la vida de manera instantánea ante el fuerte impacto. El conductor responsable huyó del lugar, abandonando el vehículo involucrado en el accidente . La víctima, que llevaba consigo despensa, aparentemente se dirigía a su domicilio. El cadáver no fue identificado y fue trasladado a la morgue metropolitana.

Cortocircuito por serie navideña causa incendio y pone en riesgo a familia

Múltiples reportes activaron a bomberos de Guadalajara ante un voraz incendio en una vivienda de la calle Hacienda La Higuera, en la colonia San Isidro Blatos. Las llamas se propagaron rápidamente en dos habitaciones.

La emergencia se tornó crítica cuando vecinos informaron que una mujer y sus tres hijos se encontraban atrapados. Afortunadamente, la familia logró escapar por la azotea, brincando al domicilio contiguo. Se determinó que una serie navideña en mal estado fue la que originó un cortocircuito, causando el siniestro. Los bomberos realizaron el enfriamiento del lugar para determinar si se registraron daños estructurales en el inmueble, siendo los daños materiales considerables.

Asaltante ataca a joven con puntas en Polanco para robarle un celular

Usuarios del transporte público que esperaban en una parada de autobuses ubicada sobre la Avenida 08/07, cruce con la calle Longinos Cadena, en la colonia Polanco, Guadalajara, escucharon una detonación y a un joven pidiendo auxilio.

La víctima, un joven de aproximadamente 25 años, fue agredido al intentar oponerse a un atraco para robarle su teléfono celular. Inicialmente, se pensó que había sido herido por un arma de fuego, sin embargo, paramédicos de Cruz Verde descartaron esta versión. La lesión en su pierna fue causada por puntas o postas, una lesión que, por fortuna, no puso en riesgo su vida. El delincuente logró apoderarse del teléfono y escapar.