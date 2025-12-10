Deslave en Ecatepec: trabajadores quedan atrapados durante obras de agua en Edomex

Momentos de pánico vivieron cinco trabajadores del Organismo del Agua (Sapase), luego de quedar atrapados tras un deslave de tierra en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El accidente ocurrió durante la tarde de este miércoles 10 de diciembre, mientras realizaban labores de rehabilitación de la red de agua potable en el fraccionamiento Sauces Coalición.

Trabajadores heridos tras deslave en Ecatepec

Reportes indican que los empleados del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase), trabajaban en la rehabilitación de un tramo de la red de agua potable, cuando el reblandecimiento de la tierra provocó la caída de un talud.

El personal se encontraba excavando más de dos metros de profundidad para ingresar a líneas de la red principal, por lo que de un momento a otro se les vino la tierra.

Esto dejó a cinco trabajadores atrapados entre lodo, por lo que de inmediato pidieron auxilio a los elementos de Protección Civil y paramédicos, quienes acudieron de inmediato al lugar.

⚠️ El trabajador Eduardo Ramírez terminó enterrado durante obras de drenaje profundo en el Chamizal, #Ecatepec, Edomex.



Realizaba trabajos al interior de una excavación este miércoles cuando se registró un deslave de tierra.



Por fortuna, fue rescatado a tiempo.



📹Halcón Once pic.twitter.com/Xf4kx2DkSL — Que se sepa MX (@quesesepamx) November 20, 2025

Estado de salud de los trabajadores atrapados

De los cinco rescatados, tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y valoración, mientras que los otros dos fueron atendidos en el lugar.

Todos se reportan estables, y según las autoridades, contaban con la llamada “línea de vida”, un equipo de seguridad que facilitó el rescate y evitó lesiones graves.

Tras el deslizamiento, las autoridades locales continúan supervisando la zona para evitar nuevos riesgos, especialmente en puntos donde la tierra puede reblandecerse por lluvias o filtraciones.

Sapase anunció que se revisarán los protocolos de seguridad en las demás obras para prevenir nuevos accidentes durante las maniobras de rehabilitación de la infraestructura hidráulica.

Riesgos de deslaves en obras; ¿cómo detectarlas?

Los deslaves o deslizamientos ocurren cuando la inclinación del terreno, ya sea por lluvias o fugas, debilitan el suelo. Especialmente, en lugares con suelos blandos o mal drenaje, ya que puede generar presión interna que hace que las laderas cedan, provocando hundimientos.

Para reducir las probabilidades de un deslizamiento, se recomienda:

