Alerta AMBER: Roban a los hermanos Stephano y Massimo Espinoza Gálvez en el Edomex

Dos menores de edad fueron robados de su familia en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, por lo que la fiscalía de la entidad emitió la Alerta AMBER para localizarlos. Se tratan de Stephano y Massimo Espinoza Gálvez.

Stpehano tiene un año de edad, 80 centímetros de estatura, cara ovalada, tez blanca, cejas semipobladas, cabello castaños claro lacio, nariz achatada, ojos café medianos, labios medianos, boca chica y mentón redondo. El menor vestía una playera azul y rojo, pantalón negro y tenis verdes con gris y con luces.

Mientras que Massimo Espinoza Gálvez tiene 4 años de edad, 1.10 metros de estatura, cara redonda, tez blanca, cejas pobladas, cabello castaño claro y lacio, nariz achatada, ojos color verde, labios medianos, boca mediana y mentón redondo. Él vestía una sudadera multicolor con estampado de Super Mario, pantalón negro y tenis negro con blanco. Massimo tiene una malformación en la oreja izquierda.

Tanto Stephano como Massimo Espinoza Gálvez fueron robados el 7 de diciembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER es un protocolo de emergencia que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad, con el propósito de movilizar a la sociedad y a las autoridades para localizar al menor lo antes posible y garantizar su regreso seguro.

Una vez emitida, la alerta se difunde a nivel nacional a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y diversos medios digitales. De esta forma, se busca que la información llegue al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Este sistema opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, como parte de un esfuerzo internacional para la protección de la infancia.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor desaparecido también deben acudir al Ministerio Público de su localidad para iniciar el proceso de denuncia. Una vez que se confirma la falta de información sobre el paradero del niño o adolescente, la activación de la alerta es inmediata, permitiendo que los datos del menor se difundan ampliamente para facilitar su localización.

