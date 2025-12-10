Habrá nuevo sistema de transporte para Edomex; la fecha confirmada en que entra en funciones
El Edomex tendrá un nuevo sistema de transporte eléctrico; te contamos cuándo inicia, cómo operará y qué servicios integrará para mejorar la movilidad.
El Estado de México dio un anuncio que cambiará la movilidad de millones: muy pronto comenzará a operar un nuevo sistema pensado para mejorar y modernizar el transporte en el Edomex. Este proyecto, llamado Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense, busca ofrecer trayectos más rápidos, seguros y accesibles, especialmente para quienes todos los días pasan horas trasladándose entre municipios.
La creación del organismo ya es oficial y marca el inicio de una transformación que llevaba años pendiente. Con este nuevo sistema, el transporte del Edomex tendrá mejor organización, tecnología actualizada y servicios eléctricos que ayudarán a reducir tiempos de viaje y contaminación.
¿Cuándo entra en funciones el nuevo sistema de transporte de Edomex?
De acuerdo con el decreto publicado, la operación del nuevo sistema comenzará de forma progresiva a partir del 2 de marzo de 2026. Las primeras etapas incluirán estudios de rutas, planeación de servicios y habilitación de infraestructura que permitirá poner en marcha los distintos componentes del transporte en el Edomex.
La idea es que este organismo integre tren ligero, teleférico, trolebús y rutas alimentadoras, creando una red más conectada.
Gracias a esto, el nuevo sistema facilitará los traslados y permitirá que más personas accedan a opciones seguras dentro del transporte Edomex, sin depender únicamente de vehículos particulares.
¿Cómo operará el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense?
El Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense operará como un organismo especializado que se encargará de diseñar, administrar y supervisar todo lo relacionado con el nuevo sistema. Entre sus funciones estarán planear rutas, establecer tarifas, operar sistemas de pago y mejorar la accesibilidad para usuarios con movilidad limitada.
Este organismo también podrá realizar estudios técnicos para crear nuevas rutas y modernizar las existentes, lo que permitirá fortalecer el transporte Edomex desde diferentes frentes. La meta es sencilla: que el nuevo sistema sea más ordenado, más eficiente y más cercano a las necesidades reales de la población.