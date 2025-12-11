Hijo presuntamente mata a su madre en Veracruz; ella fue la primera radio operadora de Taxis GL

Silvia Cruz, conocida por haber sido una de las primeras radio operadoras de la empresa Taxis GL, fue asesinada presuntamente por su hijo, identificado como Manuel Antonio “N”, de 30 años, en la zona norte de Veracruz.

El caso ha estremecido debido a la brutalidad con la que la mujer fue asesinada, luego de que testigos narraron que el joven había sido internado varias veces en una clínica de rehabilitación.

Investigan feminicidio de Silvia Cruz en Veracruz

Los hechos se registraron la tarde del lunes 8 de diciembre dentro de un condominio del fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, donde la mujer fue privada de la vida.

Tras el crimen, el agresor huyó, pero fue localizado horas después en el Infonavit Las Vegas, donde policías lograron detenerlo.

Manuel Antonio fue trasladado a los separos ubicados sobre la avenida Cuauhtémoc, a un costado del penalito, donde permanece detenido mientras avanza la investigación.

Este miércoles fue presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica y los cargos que enfrentará. Aunque, la Fiscalía General del Estado informó que aún se realizan las diligencias correspondientes para determinar si el caso será procesado como homicidio agravado o feminicidio.

Aunque vecinos y conocidos lo han calificado como un matricidio, este delito no existe en el Código Penal de Veracruz, por lo que la clasificación final dependerá del Ministerio Público.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

En Veracruz, cuando un homicidio es considerado agravado, la pena puede ir de 20 a 40 años de cárcel. En el caso del feminicidio, la condena aumenta a 40 a 60 años de prisión, además de multas costosas.

La Fiscalía analizará si había antecedentes de violencia familiar, contexto de agresiones previas o elementos de género que permitan establecer si se trató de un feminicidio.

Por su parte, medios locales informaron que el joven había tenido problemas de adicciones y que su madre habría intentado ayudarlo durante años, incluso ingresándolo a clínicas de rehabilitación.

Silvia Cruz, figura reconocida en el gremio de taxistas en Veracruz

La muerte de Silvia Cruz ha generado indignación entre trabajadores del transporte, pues era reconocida dentro del gremio como una de las primeras radio operadoras de Taxis GL en el puerto de Veracruz.

A dos días del crimen, la investigación continúa y será el juez quien determine la situación legal del detenido en las próximas horas, mientras que su hija y amigos piden justicia.