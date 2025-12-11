“Volveremos a tomar las carreteras”: transportistas y campesinos amagan con megabloqueo nacional

En pleno diciembre y tras una reunión sostenida este miércoles 10 con autoridades federales, los agricultores del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano encendieron las alertas: “Volveremos a tomar las carreteras”. Transportistas amagan con megabloqueo nacional.

¿Cuándo será el megabloqueo nacional en las carreteras en México?

Así lo dieron a conocer al no lograr acuerdos para mejorar los precios de granos como maíz, frijol y sorgo, advirtieron que convocarán a un megabloqueo nacional en los próximos días. La tensión crece mientras el sector rural exige respuestas inmediatas del gobierno.

“En pocos días vamos a tener que volver a las carreteras, aduanas y a los puertos marítimos, no hay una respuesta clara”, mencionaron en durante la reunión que compartieron por medio de redes sociales.

Ante la falta de acuerdos, los agricultores afirmaron que se preparan para retomar las protestas: “No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada, preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, salgamos a la frontera a tomar las cacetas y puentes internacionales, tenemos que defender a nuestras familias”.

¿Qué es lo que piden los campesinos y transportistas?

Los productores del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano detallaron las peticiones que presentaron al gobierno federal para intentar estabilizar los precios de los granos.

Entre ellas, solicitaron retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo y un millón de toneladas de trigo, con el fin de generar un ajuste en los precios y que ambos granos se acopiaran a 6 mil 500 pesos por tonelada, así como el frijol, cuyo acopio pidieron fijar en 20 mil pesos por tonelada.

Además, propusieron sacar del mercado 17 millones de toneladas de maíz, con la expectativa de liberar presión y que el precio pueda llegar a 7 mil 200 pesos.

Advirtieron que el país tiene hoy la posibilidad de crear una reserva estratégica de alimentos que otorgue flexibilidad y garantice el abasto nacional.

Sin embargo, acusaron que las autoridades han permitido que los grandes importadores acumulen inventarios suficientes para los próximos meses, lo que, señalan, ha frenado la compra de granos nacionales como maíz, trigo, frijol y cebada. Esto, alertan, dejaría sus cosechas almacenadas sin salida comercial si no actúan para defenderlas.