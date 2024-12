229 testimonios de tortura en Nicaragua sacuden al país

Un informe de derechos humanos recopila los testimonios de 229 personas que aseguran haber sido víctimas de tortura en Nicaragua . Las instituciones que realizan estas prácticas, según los sobrevivientes, son la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario.

Un Informe escalofriante detalla torturas sistemáticas en Nicaragua

Nicaragua ha sido nuevamente el centro de atención internacional debido al noveno informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más, en el que se recopilan los testimonios de 229 víctimas de tortura, entre ellas el de Pedro García, quien ha compartido su desgarradora experiencia en prisión.

El testimonio de Pedro revela un patrón de abusos generalizados, donde la tortura se ha convertido en un método común para silenciar la disidencia y aterrorizar a la población. Los perpetradores de estos crímenes, en su mayoría supuestos miembros de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario, actúan con total impunidad.

“Cuatro personas que estaban encapuchadas, eran oficiales de policías, unos me agarraron las manos, los pies, y otro me ponían un trapo en la cara y otro me ponía una manguera con agua en la cara intentándome ahogar”, denunció Pedro.

Hasta 40 formas de tortura fueron identificadas en Nicaragua

El informe detalla más de 40 formas de tortura utilizadas de manera sistemática por las autoridades nicaragüenses, incluyendo:

Técnicas de ahogamiento.

Golpizas brutales.

Quemaduras en los testículos.

Tortura psicológica.

Defensores de los derechos humanos hacen llamado internacional para detener torturas en Nicaragua

Ante estas graves acusaciones, las autoridades nicaragüenses han mantenido silencio. La falta de respuesta del gobierno ha generado una creciente preocupación y ha llevado a defensores de los derechos humanos locales a considerar la posibilidad de llevar estos casos ante tribunales internacionales .

La tortura en Nicaragua no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática que se ha intensificado en los últimos años, especialmente desde las protestas de 2018. La represión política, la persecución de opositores y la criminalización de la protesta social han creado un clima de terror que ha obligado a miles de nicaragüenses a abandonar el país.

Finalmente, el informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que tome medidas concretas para detener las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.