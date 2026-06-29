“Chávez, después de muerto, sigues matando”: Más de mil 700 fallecidos por terremotos en Venezuela

En Venezuela, brigadistas continúan los trabajos de rescate pese a las carencias. En La Guaira, familias esperan un milagro para hallar sobrevivientes bajo los escombros. La autoridades confirmaron que el número de fallecidos ya supera los mil 700.

Treinta países han enviado apoyo y la cifra supera los mil 700 fallecidos y cinco mil heridos. Especialistas evalúan viviendas en Caracas, Miranda y La Guaira para determinar su habitabilidad.

Venezolanos se quejan de las construcciones colapsadas y culpan al expresidente Hugo Chávez de la mala calidad y a pesar de que el dictador ya murió, lo acusan de seguir “matando” a gente en ese país.