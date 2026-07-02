Nuevo golpe de EU al CJNG: sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas relacionadas con huachicol

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos ciudadanos mexicanos y a nueve empresas por su presunta participación en un esquema de contrabando de combustible conocido como huachicol y por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quiénes son los sancionados por la OFAC ligados al CJNG?

Entre los señalados, la OFAC identificó a Óscar Guillermo Juraidini Silva, a quien describe como supuesto contador y “cerebro mercantil” del CJNG, así como a Refugio Ruiz Villagómez, presunto encargado del contrabando de huachicol en la frontera entre Estados Unidos y México.

Según la acusación, la red operó en al menos tres frentes: falsificación de documentos aduaneros, creación de empresas fantasma para evadir impuestos y generación de ingresos millonarios destinados al grupo delictivo.

El esquema de huachicol y lavado de dinero del CJNG desmantelado por EU

Las autoridades sostienen que esos ingresos siguieron un ciclo de lavado: compraron artículos de lujo e invirtieron en bienes raíces, además de usar mecanismos para blanquear fondos. También alertaron sobre el uso de pagos en efectivo para financiar campañas políticas y medios afines, una práctica que, dicen, busca colocar a funcionarios corruptos en puestos clave.

Lista completa de empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

La lista de empresas penalizadas incluye firmas como Centro Cambiario La Peseta, Soma Transporte y Servicios, Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV. También figura Cucumber Sweet Waves Ltd, con sede en el Reino Unido, lo que subraya el alcance transnacional del presunto esquema. La OFAC considera que esas compañías facilitaron operaciones logísticas, facturación falsa y movimientos financieros vinculados al CJNG.

Esta no es la primera vez que los Estados Unidos apuntann a empresas relacionadas con el CJNG. Por ejemplo, en febrero de 2026, la OFAC anunció sanciones contra un tiempo compartido relacionado con el cártel que realizaba fraudes a ciudadanos estadounidenses. Los daños por estas estafas eran estimados en 50 millones de dólares, de acuerdo con el FBI.