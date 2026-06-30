Las acusaciones que persiguen a la vicepresidenta de la CIDH Andrea Pochak

Andrea Pochak, actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrenta una denuncia penal en Argentina por presunto conflicto de interés derivado de su trayectoria profesional. Los señalamientos apuntan a que, tras haber litigado contra el Estado argentino desde una organización de derechos humanos, posteriormente ocupó un cargo dentro del propio gobierno y más tarde intervino en asuntos relacionados con ese mismo Estado desde la CIDH.

El caso que concentra la atención es el denominado “Caso Catella”, en el que, según las acusaciones, Pochak habría participado en distintas etapas desde posiciones opuestas. Especialistas consultados sostienen que esta situación podría representar un conflicto de interés, al considerar que un funcionario debe excusarse de intervenir en asuntos que conoció previamente desde otra función.

Las críticas también cuestionan el proceso mediante el cual llegó a la CIDH y señalan que este tipo de situaciones pueden afectar la percepción de imparcialidad dentro del organismo. Hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido un pronunciamiento sobre la denuncia, mientras el caso continúa generando debate en Argentina.