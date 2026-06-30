México participa en la 4ª Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE)

Del 22 al 26 de junio se celebró en Beijing la 4ª Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE), un evento que reúne a más de 680 empresas, organismos e instituciones provenientes de 85 países, regiones y organizaciones internacionales.

La exposición se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para fortalecer la cooperación global en materia de cadenas de suministro, innovación, comercio e inversión, promoviendo el intercambio entre gobiernos, empresas y asociaciones industriales.

En esta edición participan diversos países hispanohablantes, entre ellos Honduras, Nicaragua, España y México, que han enviado delegaciones gubernamentales, cámaras de comercio y representantes del sector privado.

México llega a CISCE con organismos empresariales y más de 20 compañías

La presencia de estos países refleja el creciente interés por ampliar los lazos económicos con China en industrias estratégicas como la energía limpia, la agricultura, la manufactura avanzada, la logística, la tecnología y los vehículos eléctricos.

México mantiene una participación constante en la exposición desde su primera edición. En esta ocasión, más de 20 empresas mexicanas de los sectores logístico, manufacturero y tecnológico forman parte de la feria, acompañadas por tres importantes organismos empresariales: la Cámara de Comercio y Tecnología México-China (China Chamber México), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Cámara de Comercio de México en China (MEXCHAM).

Como parte de la agenda oficial, el país también organiza el Seminario de Promoción de Inversión en México CISCE 2026, un espacio diseñado para impulsar el diálogo entre empresas, inversionistas y asociaciones de ambos países, así como para presentar las oportunidades que ofrece México como destino para nuevas inversiones.

La relación económica entre China y México se ha fortalecido de manera significativa durante los últimos años. En el marco de la CISCE, empresarios mexicanos sostienen reuniones con compañías chinas para identificar nuevas oportunidades de negocio, fomentar alianzas estratégicas y fortalecer las cadenas globales de valor.

Actualmente, las exportaciones chinas hacia México se concentran principalmente en teléfonos móviles, computadoras, componentes automotrices y electrodomésticos, mientras que México exporta a China principalmente petróleo crudo, mineral de cobre, autopartes y otros productos industriales.

La CISCE es la primera exposición nacional del mundo dedicada exclusivamente a la cooperación en cadenas de suministro. La participación continua de México desde su edición inaugural refleja su compromiso por profundizar los vínculos comerciales con China, diversificar sus relaciones económicas y consolidarse como un destino confiable y competitivo para la inversión y el comercio internacional.