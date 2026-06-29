De promesa socialista a escombros: Colapsan viviendas entregadas por Hugo Chávez tras devastador sismo en Venezuela

En medio de las intensas labores de rescate tras los sismos en Venezuela, donde el milagroso rescate de un padre y su hijo entre las ruinas mantiene viva la esperanza, la tragedia ha dado paso a la indignación al revelarse que varios de los inmuebles colapsados forman parte de la “Gran Misión Vivienda Venezuela”. Este programa de asistencia social, inaugurado a partir de 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez bajo la promesa de otorgar techos dignos y seguros a miles de familias de escasos recursos, enfrenta hoy su peor cuestionamiento. Los multifamiliares que alguna vez fueron presentados en transmisiones oficiales como el símbolo de “una nueva ciudad” hoy figuran entre las estructuras más afectadas, reducidas por completo a escombros y polvo tras el movimiento telúrico.

El colapso de estos emblemáticos edificios ha reabierto un severo debate técnico en el país, llevando a ingenieros y especialistas a exigir inspecciones estructurales urgentes en los complejos habitacionales que aún siguen en pie. Los expertos cuestionan fuertemente la baja calidad de los materiales utilizados durante la edificación chavista, así como la alarmante falta de controles técnicos y supervisión gubernamental en los contratos de aquella época.

Mientras los damnificados claman en las calles por maquinaria pesada para recuperar a sus familiares desaparecidos entre el concreto, uno de los proyectos sociales más defendidos del chavismo queda bajo el escrutinio público por haber puesto en riesgo la vida humana debido a fallas estructurales.