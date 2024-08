Un delito casi invisible: 3 de cada 100 delitos de extorsión al comercio se denuncian en México

En México se registran miles de casos extorsión al comercio todos los días. Tan solo en un año se cometen cerca de 830 mil delitos de este tipo, y de estos más de 67 mil son por cobro de piso.

Conforme a estas cifras estamos hablando de más de 2,200 casos diarios a nivel nacional, sin embargo, no todos se denuncian, ya que el modus operandi de los extorsionadores es bajo amenaza de hacer daño a las familias de las víctimas.

¡Más de la mitad del país son extorsionados!



22 de los 32 estados de la República Mexicana padecen de #extorsión al comercio.



El panorama se agrava en ciertas regiones, las cuales han sido clasificadas en un semáforo de incidencia.



Vía @ANPECmxhttps://t.co/jZExYyQdgw pic.twitter.com/aP5hdKMJto — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2024

3 de cada 100 extorsiones se denuncian en México

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que “a nivel nacional, el número de casos registrados ante el ministerio público de extorsión deben ser alrededor de 28 por día”.

Respecto a esto, las carpetas de investigación del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos muestran tan solo un 3% de lo que sucede en el país. Es decir, que únicamente 3 de cada 100 extorsiones al comercio se denuncian.

Sandra Ley, coordinadora de Seguridad México Evalúa, menciona que “es de los tipos de delitos que menos se denuncian. La extorsión tiene ese elemento adicional, ¿no?, que es esta victimización solitaria, en silencio, porque me siento amenazada, no lo comparto con las personas y además no lo denuncio a las autoridades”.

Comerciantes no confían en el sistema de justicia

Las personas que han sido víctimas de estos delitos confirman este dilema al momento de denunciar, sin embargo, también añaden que el sistema de justicia en México no les garantiza una seguridad real.

David Castillo, comerciante:

“Pues yo, digamos, denuncio a alguien y saben dónde estoy o investigan, dicen sé dónde vives y tu familia me la va a pagar”.

Elena Bolaños, comerciante:

“Uno va a decir, me pasó esto, esto el otro y no pus, no te hacen caso y si sí, lo agarran y ya lo sacan”.

Según Salvador Guerrero Chiprés, la pena en contra de las personas que cometen extorsión va de 4 meses a 11 años de prisión, además de que la sanción puede variar en función de otras agravantes.

Por su parte, la Coparmex señala que la tasa anual del delito de extorsión aumentó 8.3% de un sexenio al otro con un 45.3%.