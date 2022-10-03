32 de los muertos en el estadio de fútbol de Indonesia son niños

Como un homenaje, familiares y amigos de las víctimas de la estampida ocurrida en un estadio de fútbol de Indonesia colocaron velas y flores en una escultura que se encuentra afuera del estadio Kanjuruhan, en la isla de Java.

Autoridades de Indonesia han mantenido la cifra de muertos en 125 muertos y 320 heridos, de los cuáles se confirmó que 32 son niños y algunos testimonios explican que muchos de ellos murieron en brazos de los futbolistas.

Football club supporters gather during a vigil at Patriot Candrabhaga Stadium, after a riot and stampede at Kanjuruhan Stadium following a soccer match between Arema vs Persebaya?Surabaya, in Bekasi, on the outskirts of Jakarta, Indonesia, October 3, 2022. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana|AJENG DINAR ULFIANA/REUTERS

¿Qué dice la FIFA sobre la tragedia en estadio de Indonesia?

La FIFA ha enviado un equipo a Malang para investigar la desgracia ocurrida cuando simpatizantes del equipo perdedor saltaron la cerca y ingresaron al campo de fútbol. Se afirma que la policía lanzó gases lacrimógenos, lo que provocó el pánico entre los simpatizantes y espectadores, eso los hizo apresurarse a salir del estadio, segundos después vino la estampida en una de las salidas.

“The football world is in a state of shock following the tragic incidents that took place in Indonesia" FIFA President Gianni Infantino said.



All FIFA Member Association & Confederation flags are now flying at half-mast at FIFA HQ, in tribute to all those who lost their lives. — FIFA.com (@FIFAcom) October 2, 2022

El Presidente de Indonesia habló sobre la tragedia en el estadio

Por su parte, el presidente de Indonesia, Joko Widodo ordenó una evaluación de los procedimientos de seguridad para los partidos de fútbol.

Se informó que el Gobierno de Indonesia también abrió una investigación independiente para esclarecer la tragedia que arrancó tras el silbatazo final del partido de fútbol entre el Arema FC y el Persebaya Surabaya.

Sin duda esta tragedia, se ha convertido en uno de los episodios más negros de la historia de este deporte. A medida que aumentan las preguntas en torno al comportamiento de los policías desplegados en toda la cancha de futbol, las autoridades de Indonesia han anunciado la cifra de niños entre los fallecidos: se cuentan al menos 32 pequeños, una verdadera tragedia.

#IMPORTANTE | ¡Otra vez el balón se mancha de sangre! 🩸⚽



Policía de #Indonesia reporta numerosos muertos y heridos durante un partido de futbol entre el #AremaFC y #Persebaya Surabaya, en el Estadio #Kanjuruhan.



Información en proceso. pic.twitter.com/8yLULlqxrL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2022

En esta tragedia hay muchos involucrados por lo que el equipo de investigadores incluirá; la participación de los futbolistas, los organizadores de eventos deportivos y profesionales de medios de comunicación y académicos.