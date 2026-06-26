4 lugares lejos de las luces de la ciudad y en plena naturaleza para ver estrellas en el cielo a 2 horas de la CDMX

Si buscas una escapada nocturna para disfrutar de un cielo despejado, existen varios lugares a menos de dos horas de la Ciudad de México (CDMX) donde la baja contaminación lumínica y el entorno natural ofrecen mejores condiciones para ver las estrellas.

Estos lugares son perfectos para contemplar el firmamento y vivir una experiencia de astroturismo cerca de la capital.

Lugares perfectos para ver las estrellas cerca de la CDMX

Si buscas escapar de la contaminación lumínica de la Ciudad de México, estas son cuatro opciones cercanas para disfrutar de un cielo estrellado:



Paso de Cortés: Situado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, este paso de montaña, a unos 3,600 metros de altitud, es uno de los sitios más conocidos para observar el cielo nocturno gracias a su altura y a la escasa iluminación artificial. Parque Nacional Lagunas de Zempoala: Este parque está rodeado de bosques de oyamel y pino; este parque ofrece varios claros y miradores donde, en las noches más despejadas, es posible apreciar un gran número de estrellas. Este lugar se encuentra aproximadamente a hora y media de la capital. Parque Nacional El Chico: Ubicado cerca de Pachuca, este parque destaca por sus montañas y bosques. Al estar alejado de las zonas urbanas, ofrece condiciones favorables para contemplar el firmamento. Peña de los Lobos: Es un lugar ecoturístico en el Estado de México, es popular entre campistas y aficionados a la fotografía de noche por sus cielos relativamente oscuros y su cercanía con la Ciudad de México.

¿Por qué se asocian las estrellas con el romance?

Las estrellas suelen asociarse con el romanticismo porque observar un cielo despejado, lejos de las luces de la ciudad, favorece una sensación de tranquilidad y asombro.

De acuerdo con investigaciones en psicología, esta emoción puede fortalecer la conexión entre las personas y aumentar el bienestar.

Además, a lo largo de la historia, las estrellas han sido un símbolo de amor, los deseos y los momentos especiales en diferentes culturas, lo que puede vincularse con el romance.