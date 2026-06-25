Festejar sin dejar rastro de basura: Kit de bolsillo para dejar limpias las calles tras celebrar

La CDMX bien podría ser el epicentro de la convivencia urbana. Sin embargo, el aumento en la afluencia de personas en plazas, parques y avenidas principales ha traído consigo un desafío persistente: la acumulación excesiva de basura en la vía pública.

A menudo, el entusiasmo por compartir momentos en el espacio público nos hace olvidar que las calles, los parques y las banquetas son una extensión de nuestra propia casa.

Así avanzan los trabajos de limpieza sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, un día después de los festejos por la victoria de México ante República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Vía @Carmen_mx1 https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/ojFrJ4HpRh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

La regla de oro para disfrutar los festejos en la CDMX sin generar basura

Mantener el entorno limpio no es responsabilidad exclusiva de los servicios de recolección, sino un compromiso compartido que comienza con pequeñas acciones individuales.

La pregunta fundamental que debemos plantearnos es: ¿es posible divertirse sin dejar rastro? La respuesta es sí, y el cambio comienza con la adopción de una cultura de consumo responsable y consciente.

Kit de bolsillo: Qué llevar para ser un ciudadano ambientalmente responsable

Para transitar hacia una convivencia más limpia, se sugiere implementar la regla de "lo que entra contigo, sale contigo". Esta práctica consiste en asumir que, si llevamos un empaque, una botella o cualquier tipo de residuo a un espacio público, tenemos la responsabilidad de retirar ese desecho del sitio al concluir nuestra estancia, especialmente si los contenedores están saturados o ausentes.

Más de 20 personas fueron detenidas por distintos delitos durante el operativo de seguridad implementado por la @SSC_CDMX por el partido México vs. República Checa, disputado en el Estadio Ciudad de México.https://t.co/vki5hhCyrD pic.twitter.com/VACXpspaY5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Llevar consigo un "kit de bolsillo" (puede incluir una bolsa de tela o un pequeño recipiente reutilizable) permite gestionar los desechos de manera eficiente sin depender exclusivamente de la infraestructura urbana. Asimismo, evitar el consumo de productos con exceso de envoltorios y priorizar el uso de termos propios no solo reduce la cantidad de basura, sino que mejora la experiencia de convivencia en espacios abiertos.

Adoptar estos hábitos no solo facilita el mantenimiento de nuestra infraestructura pública, como los sistemas de drenaje que a menudo se ven afectados por la basura, sino que fomenta una cultura de respeto mutuo.

Recordar que el ejemplo es contagioso: cuando un grupo de personas gestiona sus residuos de manera adecuada, crea un precedente que motiva a quienes lo rodean a seguir el mismo camino, transformando la forma en que habitamos nuestra ciudad.

#ElMundialXAzteca | ¡UNA LOCURA TOTAL EN LA #CDMX!



Más de 800 mil personas inundaron las calles de la capital para festejar el triunfo de la @miseleccionmx ante Chequia.



¡Una marea humana equivalente a llenar 10 veces el Estadio Ciudad de México!



Los MEJORES partidos de la… pic.twitter.com/7fJz7hACIr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Tips prácticos para no dejar basura tras los festejos

La regla del "Entra conmigo, sale conmigo": Si llevas un empaque, una botella o un envase a la plaza o calle, ten la intención de sacarlo de ahí contigo al retirarte.

Kit de bolsillo: Llevar una bolsa de tela o de plástico reutilizable pequeña en tu mochila o bolsa para guardar tus propios desechos si no encuentras un bote disponible en ese momento.

Prioriza el consumo sin empaques: Si vas a comprar comida o bebida, busca opciones que no generen exceso de envoltorios o lleva tu propio termo para evitar el uso de desechables.

Separación consciente: Aunque la infraestructura de botes en la calle sea limitada, si generas basura, intenta separar lo que es reciclable de lo que es orgánico o basura general; eso facilita el trabajo de quienes limpian después.

Sé el ejemplo: Muchas veces, el comportamiento en espacios públicos es imitación. Si tus amigos y tú recogen sus desechos, es más probable que otras personas a su alrededor se sientan motivadas a hacer lo mismo.