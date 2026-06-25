Oración de hoy para pedir valentía: La plegaria para pedirle a San Pelayo de Córdoba fortaleza ante las pruebas este 26 de junio

Este 26 de junio, fieles de distintas partes rezan a San Pelayo de Córdoba para pedir valentía, protección de los hijos, pureza de corazón y fortaleza ante las pruebas. San Pelayo, mártir venerado por su coherencia y fe firme desde la infancia, figura como intercesor en momentos cuando las familias necesitan consuelo y defensa espiritual. La oración de hoy concentra intenciones por la seguridad de los menores, la perseverancia frente a dificultades y la serenidad para mantener los valores personales.

Rezar esta oración ayuda a reencontrar coraje y serenidad cuando enfrentas ataques contra tus convicciones o situaciones que ponen en riesgo a tus seres queridos. Muchos creyentes la usan como oración de protección por los hijos y la familia antes de salir al trabajo o al iniciar decisiones importantes. Otros la recitan para pedir pureza de corazón y la fuerza necesaria para resistir tentaciones y presiones sociales.

Oración para hoy 26 de junio

"Señor, Padre nuestro, que prometiste a los limpios de corazón la recompensa de ver tu rostro, concédenos tu gracia y tu fuerza para que, a ejemplo de San Pelayo, mártir, antepongamos tu amor a las seducciones del mundo y guardemos nuestro corazón limpio de todo pecado.

Te pido, San Pelayo, que intercedas por mí para que nunca pierda la valentía en la defensa de mis valores y me ayudes a mantener la integridad en medio de las dificultades. Fortalece mi fe y guárdame siempre bajo tu amparo.

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén."

Santoral hoy 26 de junio

Además de San Pelayo, la Iglesia recuerda a San Josemaría Escrivá, conocido por su énfasis en santificar la vida cotidiana. Ambas conmemoraciones refuerzan el llamado a vivir la fe con valentía y responsabilidad familiar. Aprovecha la fecha para integrar en tu rutina de oración peticiones concretas: por la seguridad física de los hijos, por la firmeza moral en el hogar, por la paciencia durante pruebas laborales o personales, y por la claridad de espíritu al tomar decisiones difíciles.