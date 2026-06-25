Oración de hoy para pedir valentía: La plegaria para pedirle a San Pelayo de Córdoba fortaleza ante las pruebas este 26 de junio
Conoce la historia de San Pelayo de Córdoba en este 26 de junio. Recita la oración de hoy por protección para los hijos y fortalece tu fe con su guía.
Este 26 de junio, fieles de distintas partes rezan a San Pelayo de Córdoba para pedir valentía, protección de los hijos, pureza de corazón y fortaleza ante las pruebas. San Pelayo, mártir venerado por su coherencia y fe firme desde la infancia, figura como intercesor en momentos cuando las familias necesitan consuelo y defensa espiritual. La oración de hoy concentra intenciones por la seguridad de los menores, la perseverancia frente a dificultades y la serenidad para mantener los valores personales.
Rezar esta oración ayuda a reencontrar coraje y serenidad cuando enfrentas ataques contra tus convicciones o situaciones que ponen en riesgo a tus seres queridos. Muchos creyentes la usan como oración de protección por los hijos y la familia antes de salir al trabajo o al iniciar decisiones importantes. Otros la recitan para pedir pureza de corazón y la fuerza necesaria para resistir tentaciones y presiones sociales.
Oración para hoy 26 de junio
"Señor, Padre nuestro, que prometiste a los limpios de corazón la recompensa de ver tu rostro, concédenos tu gracia y tu fuerza para que, a ejemplo de San Pelayo, mártir, antepongamos tu amor a las seducciones del mundo y guardemos nuestro corazón limpio de todo pecado.
Te pido, San Pelayo, que intercedas por mí para que nunca pierda la valentía en la defensa de mis valores y me ayudes a mantener la integridad en medio de las dificultades. Fortalece mi fe y guárdame siempre bajo tu amparo.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén."
Santoral hoy 26 de junio
Además de San Pelayo, la Iglesia recuerda a San Josemaría Escrivá, conocido por su énfasis en santificar la vida cotidiana. Ambas conmemoraciones refuerzan el llamado a vivir la fe con valentía y responsabilidad familiar. Aprovecha la fecha para integrar en tu rutina de oración peticiones concretas: por la seguridad física de los hijos, por la firmeza moral en el hogar, por la paciencia durante pruebas laborales o personales, y por la claridad de espíritu al tomar decisiones difíciles.