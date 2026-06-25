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Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 25 de junio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Sentiste un temblor? Sigue el minuto a minuto de sismos en México este jueves 25 de junio con magnitud, epicentro y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos.

Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 25 de junio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Tembló hoy 25 de junio? |I.A

Escrito por: Jimena Romero, Alejandra Gómez

¿Te agarró un temblor? Consulta el minuto a minuto de los sismos en México este jueves 25 de junio con epicentro, reporte de autoridades, magnitud e información oficial con todos los detalles.

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