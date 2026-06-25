La mítica ciudad que quedará bajo la sombra total del eclipse solar de agosto

Ya hay fecha para vivir el “Eclipse del Siglo”, un espectáculo astronómico que no se volverá a repetir en años, y es que con el eclipse solar total de agosto 2027, una antigua ciudad quedará sumida en la oscuridad total por seis minutos.

Aunque el fenómeno podrá verse en distintos países de Europa, África y Oriente Medio, hay un lugar que se robará toda la atención al convertirse en el epicentro mundial de la observación del eclipse: Egipto.

¿Cuándo es el eclipse solar total?

El eclipse solar total ocurrirá el 2 de agosto de 2027, y al tratarse de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los próximos años, se le ha llamado el “Eclipse del Siglo”.

Los expertos destacan que este evento figura entre los más importantes de los últimos tiempos, ya que en algunas zonas la oscuridad superará los seis minutos, algo que muy rara vez sucede.

La ventaja de los eclipses solares es que pueden predecirse con gran precisión, por lo que ya se conocen las regiones exactas por donde pasará la sombra de la Luna.

¿En qué ciudad se podrá ver en su fase total?

La ciudad que atraerá todas las miradas será Luxor, en Egipto. Conocida antiguamente como Tebas y considerada una de las ciudades más importantes del Antiguo Egipto, será uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse.

La sombra lunar cruzará directamente por el Valle de los Reyes y otras zonas históricas cercanas, creando una escena icónica entre templos, monumentos y vestigios de la civilización faraónica.

Además, la duración de la totalidad en esta región alcanzará precisamente los 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en una de las observaciones más largas del siglo.

A este atractivo también se suman lugares como Dendera, famoso por su zodíaco, también quedarán dentro de la franja de totalidad.

¿En qué otras ciudades podrá verse?

La franja cruzará una extensa región que incluye el sur de Europa, el norte de África y parte de Oriente Medio. Entre los países donde podrá observarse de manera total se encuentran:



España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Arabia Saudita

Yemen.

En territorio español, la totalidad alcanzará ciudades y regiones como Ceuta, Melilla, Cádiz, Málaga, así como zonas del sur de Granada y Almería.

También se espera una visibilidad parcial en áreas más amplias de Europa, África y Oriente Medio. Incluso algunas regiones del este de Canadá y del noreste de Estados Unidos podrán apreciar una cobertura parcial del Sol.

Mientras que México quedará fuera de la franja de visibilidad, por lo que los interesados solo podrán observar el fenómeno a través de webcams de la NASA.

¿A qué hora ocurrirá el eclipse solar?

En Egipto, por ejemplo, algunas zonas experimentarán el fenómeno alrededor de las 12:42 horas, mientras que en Luxor la totalidad comenzará aproximadamente a las 13:01 horas.

Para quienes se encuentren en México, el eclipse no será visible debido a que ocurrirá durante la madrugada, este se desarrollará a la 1:45 de la mañana, cuando el Sol todavía no habrá salido en territorio nacional.

¿Cuánto durará la fase total del eclipse?

Mientras que muchos eclipses totales apenas duran unos minutos, en Egipto la oscuridad se prolongará por más de seis minutos. Esta característica lo coloca entre los eclipses más largos que podrán observarse sobre tierra firme durante este siglo.

Durante la fase total, la Luna cubrirá completamente el Sol y el cielo se oscurecerá como si fuera de noche por unos instantes.

Con una duración extraordinaria, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 apunta a convertirse en uno de los acontecimientos astronómicos más memorables de las próximas décadas.